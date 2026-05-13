¿Hay riesgo con su dinero? Nequi se pronuncia tras el hackeo que sufrió este miércoles 13 de mayo

La plataforma financiera Nequi emitió un comunicado oficial este miércoles tras detectar una vulneración en su presencia digital en la red social X. El equipo técnico de la entidad reaccionó de manera inmediata para mitigar los riesgos asociados a este evento.

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Detección de acceso no autorizado

Durante la jornada de este miércoles 13 de mayo, Nequi identificó lo que calificó como un “posible acceso no autorizado” a su cuenta oficial en la plataforma X. Ante la alerta, un equipo de expertos de la compañía intervino con el objetivo de garantizar la seguridad y recuperar el control total del perfil institucional.

Nequi presenta fallas masivas este 6 de diciembre. Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y Nequi

Como medida preventiva y de protección para los usuarios, la cuenta de Nequi en X permanece actualmente bloqueada y asegurada mientras se termina de normalizar la situación.

¿Cómo fue el hackeo a Nequi?

La entidad advirtió a sus clientes que, durante el periodo en que la cuenta estuvo bajo control de terceros, se realizó la publicación de contenido publicitario.

Nequi fue enfático al aclarar que dichas publicaciones en ningún caso corresponden a productos, servicios o comunicaciones oficiales de la organización.

Se recomienda a los ciudadanos hacer caso omiso a cualquier oferta o mensaje que haya sido posteado en dicha red social durante las últimas horas, ya que carecen de veracidad y respaldo institucional.

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¿Hay peligro del dinero tras el hackeo?

Un punto clave de tranquilidad para los usuarios es la naturaleza del canal afectado. La empresa recordó que “X es una plataforma que Nequi usa para comunicación promocional con sus clientes, y no es un canal transaccional”. Por lo tanto, el incidente de seguridad en la red social no compromete la operatividad de las cuentas de ahorro ni el dinero de los clientes.

Nequi recordó que su cuenta en X no funciona como canal financiero o transaccional. Foto: X - @Nequi

Canales oficiales de atención

Nequi instó a sus usuarios a mantener la comunicación únicamente a través de sus canales verificados para evitar ser víctimas de posibles estafas. Los medios oficiales habilitados son: