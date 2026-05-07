La plataforma financiera Nequi anunció que habilitó la recepción de remesas internacionales para ciudadanos venezolanos en Colombia, quienes ahora podrán recibir dinero desde más de 180 países directamente en la aplicación.

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La medida beneficiará a más de 724.000 usuarios venezolanos que ya utilizan la app en el país, facilitando el acceso a recursos enviados desde el exterior de forma digital, rápida y sin trámites adicionales. Este nuevo servicio se realiza a través de la opción de remesas y giros mediante enlace dentro de la plataforma.

La plataforma permite recibir remesas desde Venezuela. Foto: SEMANA - Nequi

“En Nequi creemos que la plata debe moverse al ritmo de las personas. Por eso, desarrollamos soluciones que respondan a la realidad financiera de quienes usan la App todos los días, incluyendo a en este caso a la población venezolana. Durante 2025, los usuarios venezolanos en Nequi crecieron un 64,9%, una señal de que cada vez más personas están encontrando en herramientas digitales, como Nequi, una forma simple y segura de manejar su plata y recibir ingresos del exterior. Poder hacerlo sin enredos puede marcar una diferencia significativa en su día a día” afirmó María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi.

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Desde 2024, Nequi ya permitía a ciudadanos venezolanos con Permiso por Protección Temporal (PPT) registrarse y acceder a cuentas de depósito de bajo monto. Ahora, con esta nueva funcionalidad, se amplían las posibilidades para gestionar ingresos provenientes del exterior.

Nequi es una de las aplicaciones más utilizadas por los colombianos para el manejo de sus recursos económicos. Foto: Nequi

Para recibir dinero del exterior, los usuarios deben ingresar a la opción “Traer plata del exterior” dentro de la app, completar su información personal si es la primera vez, compartir sus datos con el remitente y esperar la acreditación directa en su saldo disponible.

“Es importante destacar que Nequi no cobra por la recepción de remesas y permite consultar la tasa de cambio en cada movimiento, ofreciendo mayor claridad a los clientes sobre la plata que entra. Finalmente, la habilitación de este servicio abre un mundo de posibilidades para esta población, pagar servicios, recargar su celular, enviar plata a otros usuarios, comprar en línea, ahorrar, y manejar su día a día sin necesidad de efectivo”, complementa Nequi.