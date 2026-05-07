El CARF pronostica lo que pasará con el desempleo en Colombia. ¿Volverá a los dos dígitos?

El mundo está cambiando y el mercado laboral es uno de los que evidencia las mayores transformaciones. En Colombia, el empleo se sigue evaluando a partir de la vinculación laboral tradicional.

Pero lo cierto es que los empleos que antes eran predominantes están pasando la página. La tecnología y la inteligencia artificial entran como protagonistas, en medio del temor de la gente de quedar en el aire, con menos oportunidades laborales.

En ese contexto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal-CARF, que le pone la lupa a temas trascendentales para la economía y la sostenibilidad fiscal del país, presentó un nuevo informe que, aunque está enfocado en “el PIB tendencial”, abarca variables como la del desempleo.

Desempleo fue del 8,8 %, la menor tasa en un abril desde 2001. ¿Cuántos colombianos buscan trabajo todavía?

De hecho, el CARF destaca el comportamiento que ha tenido el mercado laboral en los últimos años, con tasas de desocupación con niveles históricamente bajos. Ello, menciona el Comité, “es consistente con una fase de brecha del producto positiva y señales de condiciones relativamente estrechas en el mercado laboral”.

Juan s. Betancur, director del Carf Foto: Cortesía CARF

Pero, ¿Y lo que viene?

Hacia adelante, según el CARF, podría haber lo que llamaron, “una convergencia gradual del desempleo hacia niveles consistentes con su equilibrio de mediano plazo”. Eso significa que pasaría de cifras como la que se vio en 2024: 8,6 % y de 8,9 % en 2025, a niveles cercanos a 10,2 % hacia el final del horizonte de proyección, con un promedio de 9,8 % en 2026–2037″, señala el informe de los expertos.

Lo que tuvo en consideración el CARF para hacer la estimación, es la suposición según la cual, la tasa global de participación en el mercado laboral se mantiene constante en 64,3 %, en línea con el promedio de la última década: 64,2 %.

Además, pare el CARF, la población económicamente activa aumentará en 0,9 % en la próxima década. Dichas cifras serían coherentes con un crecimiento de los ocupados cercano a 0,8 %, dice el comité en su informe. “Esta dinámica es consistente con el proceso de envejecimiento poblacional y con un menor crecimiento económico de mediano plazo”.

PIB tendencial en la próxima década, según cálculos del CARF Foto: CARF / Informe

Para el CARF, el llamado PIB tendencial, que a la larga es el que permite generación de empleo, y no es otra cosa que el nivel de producción de bienes y servicios que una economía puede mantener a largo plazo, estaría por debajo del 3 %." En promedio, el PIB se aceleraría ligeramente frente al estimado de los últimos 10 años de 2,5 % y crecería 2,6 % en la próxima década".