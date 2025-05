Desempleo fue del 8,8 %, la menor tasa en un abril desde 2001. ¿Cuántos colombianos buscan trabajo todavía?

Cuenta propia, un impulsor

No obstante, no se puede dejar de lado el crecimiento del empleo por cuenta propia, que era de 9,2 millones de personas en el mismo mes del año pasado y ahora subió a 9,8 millones. En abril se registran 436.000 mil personas más en trabajos por cuenta propia.

Al respecto, la directora del Dane refrescó el concepto, toda vez que, por lo general , cuenta propia se homologa con un empleo precario, en la informalidad y el rebusque. “Son las personas que explotan su propia empresa económica o que ejercen por su cuenta una profesión u oficio con ayuda o no de familiares, pero sin utilizar ningún trabajador (empleado u obrero) remunerado. Estas personas pueden trabajar solos o asociados con otras de igual condición”, dijo Urdinola.

Entre hombres y mujeres

Uf, Quibdó, llevado

Otro dato que vale la pena poner en el visor es el resultado de la desocupación en el trimestre móvil, es decir, de febrero a abril, pues allí se va consolidando ya una tendencia. En dicho período, el desempleo fue del 9,6 %, pero la gran preocupación sigue enfocada en algunas ciudades, en donde el fenómeno de no encontrar una oportunidad laboral es demasiado alto.

La informalidad mejora

No obstante, no es como para hacer fiestas, pues implica que más de la mitad de los trabajadores no está aún en los beneficios que plantea la reforma laboral, que avanza en su trámite en el Congreso de la República.