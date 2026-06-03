“Tu empleo podría estar en riesgo”: sindicato del Ministerio de Educación convoca reunión este 4 de junio en la Universidad Nacional.

El Sindicato del Ministerio de Educación Nacional (Mineducación) convocó a funcionarios, afiliados, no afiliados y contratistas de la entidad a participar en una reunión programada para este jueves 4 de junio en la Universidad Nacional, en Bogotá, en medio de la actual coyuntura política del país.

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La invitación fue difundida mediante un audio enviado a trabajadores de la cartera educativa, en el que se informa que el encuentro se realizará a las 2:00 de la tarde en el auditorio del primer piso de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.

“Estamos invitando a todo el mundo, a quienes están afiliados, obviamente, a quienes no están afiliados, y también estamos invitando a los contratistas a que participen de esta reunión”, se escucha en la grabación. Además, se precisa que la actividad cuenta con permiso sindical y lista de asistencia.

Sin embargo, junto con la convocatoria comenzó a circular una pieza gráfica dirigida a servidores públicos y contratistas que advierte sobre los supuestos efectos que tendrían algunas propuestas del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en caso de llegar al poder.

El volante tiene como mensaje principal la frase “Tu empleo podría estar en riesgo” y señala que el aspirante habría planteado medidas como reducir el tamaño del Estado en un 40 %, disminuir el número de ministerios, fusionar o eliminar entidades públicas y reducir cargos y contratos estatales.

“Si estas medidas se implementan, miles de servidores públicos y contratistas podrían verse afectados”, se lee en el documento, que además invita a los trabajadores a preguntarse si sus cargos continuarían existiendo, qué impacto tendrían estos cambios en sus familias y cómo se verían afectados los servicios que reciben millones de colombianos.

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La pieza también incluye mensajes como “Tu voto también decide tu futuro” y “Antes de votar, conoce las propuestas y sus posibles consecuencias”, lo que ha generado cuestionamientos entre algunos sectores sobre el carácter de la convocatoria.

En el audio conocido por este medio, la persona que realiza la invitación asegura que el encuentro busca analizar la situación política y las posibles implicaciones para los trabajadores del sector público.

“Nosotros no podemos hacernos los ciegos ante la situación de este momento del país. Entonces, a eso es a lo que los invitamos, a una charla, a un diálogo. Aquí no estamos tomando posiciones, simplemente tratando de entender las afectaciones que podemos tener como Ministerio de Educación y como nación”, afirma.

Asimismo, explica que durante la reunión se espera dialogar con expertos sobre los posibles escenarios que podrían enfrentar los funcionarios y contratistas, dependiendo de las decisiones que se adopten en el futuro.

La convocatoria se conoce en un momento de intensa actividad política de cara a las elecciones presidenciales de segunda vuelta de 2026 y abre un nuevo debate sobre la participación de organizaciones sindicales en discusiones relacionadas con propuestas de campaña y sus eventuales efectos sobre el empleo público.