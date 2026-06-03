Manifestantes se toman las inmediaciones de la Universidad Distrital, en el Tintal, para expresar su apoyo a Iván Cepeda

En la noche de este miércoles, 3 de junio, se registró una concentración de carácter político en las inmediaciones de la Universidad Distrital, sede El Tintal, ubicada en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá.

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Registros audiovisuales enviados a SEMANA muestran la aglomeración de ciudadanos y estudiantes universitarios con el propósito de discutir la coyuntura política nacional.

El encuentro se desarrolló en el marco de la campaña pedagógica de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el próximo 21 de junio.

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Argumentos sobre el empleo y la continuidad gubernamental

En el material registrado se observa la intervención de un ciudadano que se dirigió a los asistentes para exponer indicadores económicos actuales. El orador defendió la gestión del Gobierno nacional al argumentar que la tasa de desempleo en el país descendió hasta el 9 %, cifra que describió como un registro histórico.

Manifestantes se concentraron en Kennedy, al sur de Bogotá, para debatir sobre empleo, educación y propuestas de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/TAPDWzxpQW — Revista Semana (@RevistaSemana) June 4, 2026

El ciudadano participante manifestó en su discurso: “Le tenemos miedo a que llegue otra persona y nos quite ese beneficio. Alguien que no piense en nosotros, la clase trabajadora. Tenemos la oportunidad de reivindicar todo este proyecto. La victoria está cerca, nos quedan 18 días; tenemos que salir a convencer a los ciudadanos indecisos”.

Debates sobre educación y el contexto internacional

Posteriormente, una mujer tomó la palabra en la asamblea pública para exponer sus argumentos en favor de la educación del Estado y de la candidatura del aspirante Iván Cepeda. La ciudadana solicitó a los estudiantes analizar los modelos políticos de América Latina y argumentó que el resultado en las urnas incidirá en los recursos naturales del país.

La ciudadana interviniente declaró ante la asamblea: “Hoy podemos hablar y defender la educación pública, entonces el mensaje, compañeros, es votar por Iván Cepeda; no podemos dejar de lado el proceso de cambio que se ha dado. Nos falta lectura, tenemos que sentarnos a analizar qué está pasando en Colombia y en América Latina”.

En su misma intervención, la mujer rechazó la propuesta del candidato opositor, Abelardo de la Espriella, y cuestionó la injerencia de mandatarios extranjeros en el proceso electoral colombiano.

La participante concluyó su intervención señalando: “A nosotros no nos representa Abelardo de la Espriella, nosotros somos gente trabajadora. Tenemos que seguir garantizando que se devuelvan tierras y que tengamos seguridad alimentaria. Donald Trump nos quiere venir a invadir, por eso está apoyando a De la Espriella, para venir a apropiarse de nuestros recursos naturales”.