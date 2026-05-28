Doble titulación en universidades públicas de Colombia en 2026: jóvenes tienen buena oportunidad y así pueden acceder

Cada vez son más los jóvenes que buscan oportunidades en el sector educativo, pues muchos desean cumplir el sueño de estudiar una carrera universitaria y ser profesionales para lograr mayores oportunidades laborales y mejorar sus ingresos. Pese a ello, no es una tarea fácil, dados los obstáculos que existen en el país para acceder a la educación superior, debido a que las universidades privadas de alta calidad cuentan con matrículas elevadas.

Sin embargo, existen varias universidades públicas en el país que ofrecen ciertas ventajas y beneficios para los estudiantes. Una de las alternativas que muchos exploran para adquirir mejores habilidades en menos tiempo es la doble titulación, ofrecida por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Pedagógica Nacional, que cuentan con un convenio.

La doble titulación se convierte en una nueva oportunidad para miles de jóvenes que sueñan con ser profesionales sin gastar millones en matrículas. Foto: Getty Images

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La oportunidad de la doble titulación está disponible para el segundo semestre de 2026. Aquí le contamos cuáles son las carreras que están cubiertas por la medida, los requisitos mínimos y el proceso que se debe seguir.

Uno de los programas que permiten realizar la doble titulación es la Licenciatura en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Cursando esta carrera, los estudiantes podrán también acceder al título de Licenciatura en Educación Infantil. Para ello, deberán cursar el proyecto curricular en la Universidad Distrital.

La Universidad Distrital y la Pedagógica abren nuevas puertas con programas de doble titulación para el segundo semestre de 2026. Foto: Getty Images

También puede optar por un doble programa para los egresados del Proyecto Curricular de Ingeniería en Distribución y Redes Eléctricas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Tenga en cuenta que, para iniciar el proceso, lo primero que debe hacer es inscribirse en la Universidad Distrital. Primero debe cursar el prerregistro, generar el recibo y, posteriormente, realizar la inscripción formal.

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Además, es importante que conozca cuáles son los requisitos. Entre ellos están ser estudiante activo en la UPN, estar cursando al menos 30 créditos en la UPN y contar con un promedio superior a 3,8.

No debe poseer sanciones disciplinarias ni estar bajo el Protocolo de Violencias Basadas en Género, y tampoco encontrarse en bajo rendimiento académico.