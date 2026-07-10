Distrito entregará 18.000 tabletas para estudiantes en Bogotá: de esto se trata

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en conjunto con la Secretaría de Educación del Distrito, presentó el programa EDU CO - Bogotá Aprende Digital. La iniciativa busca reducir las brechas de acceso tecnológico y fortalecer el equipamiento de las instituciones educativas oficiales de la capital de la república.

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El lanzamiento oficial del proyecto se realizó en las instalaciones del Colegio de la Bici, ubicado en la localidad de Bosa. El evento contó con la intervención del alcalde mayor de la ciudad, Carlos Fernando Galán, y de la secretaria de Educación, Julia Rubiano, quienes detallaron los alcances de la estrategia.

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El primer paso de esta iniciativa ya se dio, cuando en su evento inaugural se entregaron las primeras tabletas a estudiantes del sur de Bogotá.

Objetivos y componentes del programa

La Alcaldía Mayor de Bogotá señaló que el programa busca que los estudiantes de instituciones públicas tengan el mismo acceso a los dispositivos tecnológicos, además de fortalecer las capacidades de los colegios públicos.

De este modo, el Distrito pretende que la tecnología funcione como una herramienta de creación, investigación, análisis y aprendizaje en las aulas de clase de educación básica.

Bogotá fortalece la educación pública con tecnología e innovación.



Con EDU CO – Bogotá Aprende Digital, el alcalde Carlos Fernando Galán entregó tabletas a estudiantes de un colegio distrital, como parte de Conéctate i-Aprende, una de las iniciativas de este programa que llevará… pic.twitter.com/J0KZTYjr2Z — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) July 8, 2026

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, confirmó las metas operativas de la estrategia al manifestar: “Vamos a llegar con 18.000 herramientas tecnológicas a los colegios distritales y repotenciaremos los computadores existentes para reducir su obsolescencia en un 60 %”. El plan contempla un abordaje integral en las instituciones.

Por su parte, la secretaria de Educación, Julia Rubiano, detalló que la medida incluye el suministro de recursos y la asesoría técnica. La funcionaria explicó que se brindará formación para los docentes, además de un sistema de monitoreo y evaluación continuo para realizar los ajustes operativos que requiera el programa.

Inversión y plan de sostenibilidad

La Secretaría de Educación de Bogotá reportó que la transformación del sistema educativo público requirió una inversión superior a los 40.000 millones de pesos. Estos fondos se destinaron a la dotación de dispositivos electrónicos, la apropiación pedagógica por parte de las comunidades y la medición de resultados.

Bogotá fortalece la educación pública con tecnología e innovación.



Con EDU CO – Bogotá Aprende Digital, el alcalde Carlos Fernando Galán entregó tabletas a estudiantes de un colegio distrital, como parte de Conéctate i-Aprende, una de las iniciativas de este programa que llevará… pic.twitter.com/J0KZTYjr2Z — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) July 8, 2026

El documento oficial del distrito precisó que el proyecto se compone de cuatro iniciativas complementarias. La primera fase, denominada ReNube, cuenta con un presupuesto cercano a los 3.900 millones de pesos y tiene como meta la recuperación de 3.000 computadores en 75 colegios oficiales de la ciudad.

Esta línea de sostenibilidad tecnológica implementará infraestructura en la nube y escritorios virtuales en los planteles seleccionados. La aplicación del sistema evitará el descarte de equipos obsoletos como residuos electrónicos, transformándolos en terminales de acceso para actividades de programación y diseño.