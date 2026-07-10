Trece universidades se unen para hacerle un contundente llamado a Petro

El presidente Gustavo Petro mantiene su postura de desconocer la elección de Abelardo De La Espriella para el periodo presidencial 2026-2030, luego de derrotar en las urnas, el pasado 21 de junio, al hoy excandidato Iván Cepeda.

Por esa razón, desde la iniciativa ‘Cuidar la Democracia’, conformada por 13 universidades del país, le hicieron un llamado puntual a Petro para que respete las reglas constitucionales y los procedimientos democráticos del país.

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“Ante los acontecimientos políticos recientes en torno a la transición en el gobierno nacional, las universidades que integramos la iniciativa Cuidar la Democracia manifestamos que el respeto a las reglas constitucionales de la contienda electoral no admite excepciones, sea cual sea el resultado y quienquiera que resulte favorecido por ella. La democracia implica el respeto incondicional a un conjunto de reglas esencial para la vida pacífica en las naciones. Reconoce que puede haber múltiples visiones políticas sobre el devenir del país y establece reglas para la deliberación y el disenso, con garantías para las minorías. Colombia tiene una tradición democrática notable, que ha garantizado la existencia de proyectos políticos de orientación divergente, cuando así lo han dictado los resultados electorales. La Constitución Política de Colombia de 1991, que surgió de un consenso amplio e incluyente, materializó esa garantía”, señalaron en el comunicado emitido por la iniciativa Cuidar la Democracia.

Asimismo, las trece universidades recordaron que el Consejo Nacional Electoral ya declaró ganador de las elecciones a De La Espriella, decisión que, aseguraron, debe respetarse.

“La Constitución establece que corresponde a los ciudadanos elegir al presidente, al Consejo Nacional Electoral certificar el ganador y al presidente del Senado dar posesión de su cargo al nuevo mandatario. La Constitución y la ley establecen mecanismos y múltiples instancias para evaluar y decidir sobre eventuales reclamaciones electorales que presente cualquier ciudadano con el debido soporte. En aplicación de las normas constitucionales y legales, el Consejo Nacional Electoral declaró ganador de las elecciones para elegir al presidente para el periodo 2026-2030 al doctor Abelardo De La Espriella”, agregaron.

En tal sentido, cuestionaron la posición de Petro y de algunos de sus copartidarios contra el gobierno electo que se posesionará el próximo 7 de agosto.

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“Por eso nos alarman las declaraciones del presidente saliente y algunos de sus copartidarios, en el sentido de no reconocer el resultado electoral, sin aportar pruebas de supuestas irregularidades y sin haberlas tramitado por los mecanismos previstos para ello. Esa conducta se sale del cauce constitucional y legal, y es de la mayor gravedad, pues atenta contra los acuerdos democráticos básicos que habilitan la alternancia pacífica en el poder. Sin el acatamiento unánime de dichos acuerdos, se socavan las condiciones habilitantes del disenso político pacífico”, señalaron desde la iniciativa Cuidar la Democracia.

Por último, las 13 universidades que conforman dicha iniciativa advirtieron que continuarán “generando evidencia y espacios de reflexión sobre el estado de la democracia, su valor y su vigencia”.

Las trece universidades que hacen parte de la iniciativa ‘Cuidar la Democracia’ son las siguientes: