Sigue la polémica por los pronunciamientos del excandidato presidencial Iván Cepeda, quien no reconoce la legitimidad del presidente electo, Abelardo De La Espriella, y habla de desobediencia civil.

Pese a estos cuestionamientos, el integrante del Pacto Histórico aseguró que aceptará la curul del Senado que le pertenece por haber quedado en el segundo lugar de las elecciones 2026.

“Si la ley me da a mí el derecho, por haber obtenido cerca de 13 millones de votos, casi la mitad de lo que fue contado en las urnas, con todos los problemas que hemos señalado, me da la posibilidad de ejercer la oposición. ¿No debo hacerlo? Ese no es un razonamiento que tenga ninguna lógica ni ningún sustento constitucional”, comentó en Caracol Radio.

La congresista Katherine Miranda se mostró en contra de la decisión de Cepeda, ya que no la considera coherente. “Momento, ¿Cepeda acepta la curul en el Senado por perder en segunda vuelta, pero no reconoce la victoria de Abelardo?”, escribió en su cuenta de X.

Miranda cerró la publicación diciendo: “Un poquito de coherencia en su desobediencia no sería mucho pedir”.