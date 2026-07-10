“El Congreso no puede ser un convidado de piedra como lo trató el gobierno saliente”: Lidio García, presidente del Senado

El presidente del Senado, Lidio García, se refirió al papel del Congreso de la República y a la independencia que debe tener frente a las demás ramas del poder, especialmente sobre el Gobierno nacional.

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“El Congreso no puede ser un convidado de piedra como lo trató el gobierno saliente”, aseguró García en un encuentro en Cartagena, en el que también estuvo el procurador general, Gregorio Eljach, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, entre otros líderes políticos de la región.

En ese sentido, García le pidió al gobierno entrante de Abelardo De La Espriella respeto por la rama legislativa del país.

García cuestionó al gobierno saliente de Gustavo Petro por la relación que tuvo con los congresistas, lo que, en últimas, habría afectado los diálogos entre la Casa de Nariño y el Capitolio Nacional.

El presidente del Congreso celebró la actitud del nuevo ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, quien ha dicho que buscará restablecer la armonía con el Congreso, desde el respeto por las posiciones y las diferencias de ideas. “Así le veo, gran futuro, ministro”, dijo García.