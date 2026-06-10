Presidente del Congreso frena en seco a Gloria Arizabaleta y pone punto final a la polémica por suspensión de Gustavo Petro

La representante del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta, exesposa de Roy Barreras, abrió un debate político y jurídico por cuenta de un documento que radicó en la Comisión de Acusación donde se suspende al presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio.

La congresista petrista actuó de manera unilateral y no tuvo en cuenta a los demás integrantes de la Comisión de Acusación para dicha decisión.

Y aunque está claro que jurídicamente su decisión no tiene validez alguna, en el país hay voces alertando sobre las verdaderas intenciones de la legisladora.

Por esa razón, el presidente del Congreso, Lidio García, se pronunció y pidió calma a los colombianos porque la actuación de Arizabaleta no tiene sentido.

“No hagamos política con la ley ni con la Constitución colombiana. El proyecto de decisión que ha conocido la opinión pública es abiertamente ilegal e inconstitucional”, dijo Lidio García.

El presidente del Congreso recordó que “la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara no tiene competencia para suspender al Presidente de la República”.

Además dijo que el rol de la Comisión de Acusación es el de “investigar, practicar pruebas y presentar un eventual proyecto de acusación ante la plenaria de la Cámara, según lo previsto en la Constitución. Cualquier suspensión o sanción únicamente puede provenir de un juicio político ante el Senado, una vez la Cámara en pleno haya formulado acusación, conforme a los artículos 174 y 175 de la Constitución”.

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