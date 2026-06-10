Revelan en vivo qué habría detrás de la suspensión de Petro: “Es una patraña”

En las últimas horas, SEMANA conoció un documento firmado por la representante vallecaucana Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, quien investiga al presidente Gustavo Petro por su presunta participación en política en medio de las elecciones presidenciales.

Gustavo Petro fue suspendido de su cargo por la Comisión de Acusación; una congresista del Pacto Histórico tomó la decisión: ¿se extralimitó en sus funciones?

En dicho documento, que tiene en su poder este medio, quedó clara la decisión de Arizabaleta, quien hace parte del Pacto Histórico, de suspender a Petro.

Lo anterior ha generado una tormenta política en el país, dado que hay quienes consideran que se trata de una estrategia política del petrismo, de modo que el jefe de Estado pueda participar abiertamente en política a favor del candidato Iván Cepeda.

En medio de esa polémica, el congresista Christian Garcés dijo en El Debate de SEMANA qué habría detrás de la suspensión a Petro por parte de una congresista del partido de Gobierno.

“Yo tengo otra hipótesis y es que esto es un engaño al pueblo colombiano, porque la Comisión de Acusaciones le falló a los colombianos, no cumplió con sus competencias constitucionales y tiene a la Corte Suprema de Justicia en este momento con una investigación contra varios miembros de la Comisión por haber omitido sus funciones en la violación del artículo 109 de la Corte Constitucional, por los topes de la campaña que fueron violados en la pasada campaña presidencial donde ganó Gustavo Petro”, empezó diciendo Garcés en El Debate.

De tal modo, para el representante Garcés, la imagen de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara está mal ante la opinión pública.

“Es obvio que Petro ha violado la legislación colombiana participando en política; esto es una patraña que lo único que hace es beneficiar al Gobierno y victimiza a Petro para que salga a hacer ahora campaña como siempre lo ha hecho, cuando fue alcalde de Bogotá y ahora como presidente, diciendo que no lo dejan gobernar, que lo persiguen, cuando ellos no han sido respetuosos de nuestra ley, de nuestra democracia, ni de tantos temas”, destacó el congresista.

Y concluyó Garcés en El Debate: “Entonces, yo creo que aquí sí hay algo planeado que le da una ventaja al presidente de la República, porque esto debió ser presentado desde hace rato en la Comisión de Acusaciones. Los trinos de Petro hablando de campañas, de candidatos, no son recientes, son de hace mucho tiempo y hay denuncias en la Comisión de Acusaciones que daban mérito para que hace rato estuviera acusado el presidente de la República en la plenaria del Senado, llevando un adecuado proceso”.