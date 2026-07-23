¿La posesión de Abelardo De La Espriella será en una guarnición militar? Enrique Gómez habló de lo que viene

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, se podrá posesionar en el departamento del Cauca. Así lo aprobó el Senado tras una proposición del congresista de Salvación Nacional, Enrique Gómez.

Ahora, lo que está por definirse es si la posesión será en una guarnición militar, tal como es el deseo de De La Espriella.

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“Autorícese el traslado temporal de la sede del Congreso de la República para que, reunido en pleno el 7 de agosto de 2026 en el departamento del Cauca, reciba el juramento y dé posesión al presidente de la República elegido para el periodo constitucional 2026-2030″, se indicó en la proposición aprobada por el Senado.

En El Debate de SEMANA, el senador Enrique Gómez habló de lo que viene.

“Falta la otra Cámara, en la medida en que no el lunes, pero sí el martes temprano, la Cámara de Representantes va a discutir una proposición gemela, llamémosla así, de Salvación Nacional, que ya tiene un respaldo bien importante. Yo creo que ya vamos en unos 70 representantes apoyándola”, dijo Gómez sobre lo que sigue, teniendo en cuenta que dicha proposición ya fue aprobada en el Senado.

Posteriormente, el Dapre, ya bajo el mandato de De La Espriella, se encargará de organizar y coordinar la logística del evento de posesión.

“Es un proceso que no es nuevo, porque el Congreso ha seccionado fuera de su sede por lo menos en alguna de sus cámaras, en otras oportunidades en algunos eventos históricos dentro de Bogotá, en Villa de Leyva, en San Andrés. No es una iniciativa novedosa, tampoco es una iniciativa que implique unos mayores costos adicionales muy significativos”, agregó Gómez en El Debate de SEMANA.

No obstante, Gómez insistió en que aún no se sabe el punto exacto en el Cauca donde se posesionará De La Espriella.

“Ese nivel de detalle lo tiene que negociar logísticamente el Dapre, o el futuro Dapre, con las mesas directivas del Congreso y, obviamente, con los representantes de las Altas Cortes. Digamos que en ese nivel de detalle no se ha avanzado, en la medida en que no existe el parámetro legal esencial que manda la Constitución y que quiere el presidente, y es que el Congreso lo acompañe. Entonces, una vez se cumpla esa etapa, que esperamos que se cumpla el mismo martes, se iniciará ese proceso de negociación. Las cosas tienen que tener el orden propio de las instituciones”, señaló en El Debate el senador de Salvación Nacional.