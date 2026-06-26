¿Qué implica el ultimátum de Abelardo De La Espriella a las bandas criminales? Enrique Gómez y José Vicente Carreño anticipan qué viene

Este jueves, 25 de junio, tras recibir el documento que lo acredita como presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella le dio un ultimátum a los grupos armados.

En un breve discurso dirigido a los criminales, el presidente electo les advirtió que les daba un mes para que se sometan a la justicia colombiana.

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“A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho”, dijo De La Espriella.

En El Debate de SEMANA, José Vicente Carreño, senador del Centro Democrático, y el congresista electo del Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, anticiparon qué viene tras lo dicho por De La Espriella.

“Durante casi tres décadas se han venido renovando las facultades originalmente plasmadas en la Ley 418 de 1997, y en este Gobierno bajo la Ley 2272 seguimos en el embeleco de las negociaciones y los espacios de convivencia. Y el discurso determinante público y creíble del doctor Abelardo De La Espriella es no renovar esas facultades. Lo que creo que debe entender el mundo criminal, las organizaciones criminales y terroristas, es que el presidente electo no las quiere y no se le pedirán al Congreso y no van a existir; y todas las acciones administrativas en el marco de las negociaciones adelantadas durante el Gobierno de la paz total, van a ser revocadas”, advirtió Gómez, senador electo.

Y agregó Gómez en El Debate: “Todos esos beneficios serán revocados el mismo 7 de agosto. Los países garantes del proceso con el ELN, como Venezuela, Cuba, Noruega, España y México, de acuerdo a las comunicaciones que ya hemos preparado, serán notificados del fin de cualquier espacio de negociación por actos violatorios del DIH. En ese contexto el escenario que queda e insisito, es la rendición”.

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