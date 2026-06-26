Una de las principales preocupaciones de diferentes sectores tiene que ver con la seguridad y el orden público que deja el Gobierno de Gustavo Petro y que el mandato de Abelardo De La Espriella deberá reenforcar.

La caja blindada de Abelardo De La Espriella: la medida de seguridad que marcó su campaña presidencial

La exvicepresidenta, excanciller y exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez se refirió a este tema y a lo que debería hacer el nuevo mandatario para solucionar los principales problemas del país en este aspecto. Lo hizo en medio del lanzamiento de su libro Seguridad en Colombia, que realizó junto a varios militares retirados.

“Cuanto antes, hay que lograr control institucional en el territorio, especialmente en los más vulnerables, que hoy son el Catatumbo y el suroccidente colombiano”, aseguró Ramírez.

Según dijo, ese control institucional implica que haya presencia del Estado a través de educación, salud, infraestructura y empleo para quienes habitan allí.

“Tenemos que hacer un gran programa de sustitución de 300.000 hectáreas y eso hay que hacerlo con el sector privado, con inversión nacional y con inversión extranjera para lograr desarrollar agroindustria en esas hectáreas”, dijo la exvicepresidenta.

Asimismo, le recomendó al mandatario entrante sembrar por lo menos 2 millones de hectáreas en palma, cacao, coco, café, frutas, hortalizas, proteína animal, entre otros alimentos.

“Hay que recuperar la inteligencia del Estado que está totalmente afectada con este gobierno. Y acabar y combatir con toda la capacidad, acabar las finanzas de todas estas economías ilegales. Y modernizar con tecnología a nuestra fuerza pública”, dijo Ramírez.

De otro lado, considera que se debe trabajar en una seguridad jurídica para la defensa del país, es decir, que se tramite una ley en el Congreso que pueda sentar las bases y la protección para militares y policías para ejercer el uso legítimo de la fuerza del Estado.

Asimismo, considera que debe enfocarse en buscar la cooperación internacional para recuperar los comandos conjuntos y trabajar con países como el Reino Unido, Estados Unidos o Israel.

Marta Lucía Ramírez lanzó su libro Seguridad en Colombia junto a varios militares retirados de gran experiencia en el sector. Foto: SEMANA

Ramírez dijo que esto es importante porque considera que el gobierno saliente de Gustavo Petro dejó afectado este punto. “La seguridad queda muy deteriorada. Tenemos un país en donde está desbordada la extorsión, están creciendo los secuestros, vemos masacres frecuentemente”, aseguró.

La exministra considera que uno de los puntos que más se ha afectado es que el crimen organizado seguiría “cogiendo ventaja” y cada vez estaría con mayor capacidad, incluso tecnológica, para afectar la seguridad del país.

“Los criminales tienen recursos ilimitados y facilidad para contratar; en cambio, el Estado no, y por eso necesitamos entonces darle más recursos, más medios, más cooperación internacional a las fuerzas militares de Colombia y a la Policía”, señaló.