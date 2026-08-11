Abelardo De La Espriella recorrió el Eje Cafetero tras el terremoto y alista emergencia económica: estos fueron sus anuncios

La respuesta del Gobierno Nacional al terremoto que golpeó varias regiones del país entró este martes, 11 de agosto, en una nueva fase.

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Mientras el presidente Abelardo De La Espriella recorrió diferentes puntos del Eje Cafetero para conocer directamente la magnitud de los daños, desde Bogotá se confirmó que el Ejecutivo declarará la emergencia económica para enfrentar las consecuencias de la tragedia.

El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante una sesión de las comisiones económicas conjuntas del Congreso. Según explicó el funcionario, la decisión podría adoptarse entre este martes y el miércoles 12 de agosto.

Cali, Pereira y Manizales registraron escenas de destrucción tras el fuerte movimiento sísmico. Foto: AFP

La medida busca darle al Ejecutivo herramientas adicionales para responder a las consecuencias económicas del terremoto y conseguir los recursos necesarios para atender a los damnificados y avanzar posteriormente en la reconstrucción de las zonas golpeadas.

Además, Gómez anunció que el Gobierno aplazará durante un mes el pago del impuesto de renta para las personas naturales ubicadas en las zonas afectadas por el terremoto. El ministro aseguró que no se contempla aumentar impuestos para financiar la emergencia y señaló que se buscarán recursos mediante ajustes y recortes presupuestales.

Tras el terremoto del 10 de agosto, organismos de rescate buscan sobrevivientes. Foto: Montaje Semana

Abelardo De La Espriella recorrió cuatro ciudades

En paralelo a las decisiones económicas que se preparan desde el Gobierno, De La Espriella dedicó buena parte de la jornada de este martes a recorrer personalmente algunas de las ciudades golpeadas por el terremoto.

El mandatario estuvo en Pereira, Dosquebradas, Manizales y Armenia, donde tuvo contacto con las comunidades y sostuvo encuentros con autoridades regionales y locales para revisar los daños y las necesidades más urgentes.

Guías y caninos también participan en labores de búsqueda luego del terremoto. Foto: Policía

“En mi recorrido por Pereira, Dosquebradas, Manizales y Armenia he querido estar al lado de nuestra gente: abrazarla, escucharla y asumir personalmente la respuesta del Gobierno frente a las afectaciones que dejó el terremoto”, aseguró en un mensaje publicado al terminar la jornada.

El jefe de Estado señaló que durante las visitas sostuvo reuniones con los mandatarios de las zonas afectadas para definir las acciones que deberán adelantarse desde el Ejecutivo.

“Me he reunido con gobernadores, alcaldes y autoridades locales para conocer de primera mano la magnitud de los daños y coordinar soluciones inmediatas, concretas y efectivas”, agregó.

De La Espriella también prometió hacer seguimiento a la entrega de los recursos destinados a los damnificados y aseguró que buscará evitar obstáculos administrativos durante la atención de la emergencia.

“No descansaré hasta que los recursos lleguen sin trabas ni burocracia y cada familia afectada del Eje Cafetero reciba el apoyo, la tranquilidad y el alivio que necesita”, manifestó.

Finalmente, envió un mensaje a quienes resultaron afectados por la tragedia: “¡No están solos! Vamos a levantarnos juntos y a salir adelante con la fuerza de nuestra gente”.

Alivios para las familias damnificadas

Durante su paso por Risaralda, el presidente anunció una de las medidas que tendrán impacto directo sobre los hogares afectados. Las familias que sean identificadas mediante el censo oficial como damnificadas tendrán tres meses de alivio en el pago de los servicios públicos.

A esto se sumarán subsidios de arrendamiento para quienes no puedan permanecer en sus viviendas como consecuencia de los daños ocasionados por el terremoto. La intención es garantizarles una alternativa temporal mientras se evalúan las estructuras y comienzan los trabajos de recuperación.

La estrategia del Gobierno contempla inicialmente identificar a las familias damnificadas y establecer la magnitud de los daños para determinar las ayudas que necesitará cada una.

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Quindío: entre 6.000 y 7.000 viviendas afectadas

En Armenia, De La Espriella entregó un nuevo balance de la emergencia en Quindío. Según las cifras reveladas por el mandatario, el departamento registra cerca de 336 personas heridas y entre 6.000 y 7.000 viviendas afectadas.

La infraestructura educativa es uno de los principales focos de preocupación. 88 centros educativos presentan algún tipo de afectación, por lo que el Gobierno prepara junto con el Ministerio de Educación un plan de choque para evitar que los estudiantes pierdan clases.

De La Espriella explicó que una de las alternativas será recurrir temporalmente a la educación virtual, como ocurrió durante la pandemia, mientras se determina qué instalaciones pueden utilizarse nuevamente y cuáles necesitan reparaciones antes de recibir estudiantes.

Armenia, la capital del Quindío, es una de las ciudades afectadas por el terremoto de este lunes. Foto: Quindío Noticias.

Los daños en Quindío van más allá de las viviendas y colegios. El balance incluye ocho centros de salud, 13 centros comunitarios, 21 vías y cuatro acueductos afectados. Además, 11 viviendas quedaron completamente destruidas. Quimbaya figura como el municipio con mayores afectaciones, seguido por Armenia y Montenegro.

Para las familias damnificadas también se contemplan subsidios de arrendamiento y tres meses de alivio en servicios públicos. A esto se suma el envío de mercados, kits de aseo, colchonetas y carpas, así como gestiones para garantizar energía en los lugares que presentan dificultades.

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Recuperación de comerciantes y empresas

Otro de los frentes abiertos por la emergencia es la recuperación económica de las ciudades afectadas. El Gobierno anunció que trabajará en medidas dirigidas a los comerciantes y empresarios cuyos establecimientos sufrieron daños o que tuvieron que detener sus actividades como consecuencia del terremoto.

La atención económica se desarrollará paralelamente a las labores de rescate, entrega de ayudas humanitarias, evaluación de viviendas y recuperación de infraestructura.

Con el recorrido de este martes por Pereira, Dosquebradas, Manizales y Armenia, De La Espriella busca mantener presencia directa del Gobierno en algunas de las zonas más golpeadas, mientras su gabinete continúa desplegado en otros puntos del país y desde Bogotá avanzan las decisiones para financiar la atención de la emergencia.

La siguiente medida de gran alcance será la declaratoria de emergencia económica, con la que el Ejecutivo pretende fortalecer su capacidad de respuesta frente a una tragedia que, además de la pérdida de vidas, dejó miles de viviendas e instalaciones públicas afectadas y abrió un enorme desafío de reconstrucción para el país.