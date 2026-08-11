Abelardo De La Espriella anunció que en Risaralda los afectados por el terremoto no pagarán servicios públicos por tres meses: “Alivio económico”

En medio de la agenda de trabajo que está realizando el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en el departamento de Risaralda, realizó un declaración con varios anuncios.

El más importante tiene que ver con una orden que impartió, la cual obedece a un alivio económico para los ciudadanos afectados en ese departamento por el terremoto que sacudió al país.

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Por tres meses los damnificados por el movimiento telúrico no pagarán servicios públicos. Se realizará un censo para identificar a las personas.

“He dado instrucciones precisas al señor ministro de Vivienda para que se decrete un alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas en Risaralda por tres meses”, expresó el mandatario, en una visita que realizó en Pereira.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció alivios durante tres meses en el cobro de servicios públicos en todo Risaralda. También aseguró que habrá subsidios de arriendo y pidió a los supermercados abrir para abastecer a la población. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/LIyKoNlgvK — Revista Semana (@RevistaSemana) August 11, 2026

Además expresó: “Vamos a hacer ese censo y vamos a otorgar esa posibilidad para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia. A mí se me arrugaba el corazón cuando pasaba por el centro de Pereira y veía todos esos negocios destruidos. Tenemos que, señora viceministra que está aquí, hacer lo que sea necesario en el marco de la ley que nos autoriza para que esas personas afectadas tengan un alivio en cuanto al pago de esos servicios públicos”.

“Todos los servicios públicos por tres meses para todos los risaraldenses. Segundo, estamos en este momento estructurando el programa de subsidio de arriendo para las personas que perdieron su vivienda necesitamos hacer ese censo, caracterizar esas viviendas para proceder de conformidad y entregarles a esas personas un subsidio para que se puedan mudar, posteriormente entraremos a las reparaciones de las casas”, recalcó el presidente.

Entre tanto, el presidente Abelardo De La Espriella, reveló detalles de un nuevo balance sobre la emergencia por el terremoto que sacudió a Colombia, cuyo epicentro fue el departamento de Chocó: 181 fallecidos, 1.595 heridos, 195 desaparecidos, 1.136 viviendas destruidas, 8.357 viviendas averiadas y 35 centros de salud afectados.

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Cabe reseñar, que en la visita que realizó el mandatario colombiano al departamento de Chocó, entregó detalles de otro paquete de medidas, las cuales tienen que ver con subsidios para el pago de arriendos, con el objetivo de trasladar damnificados que perdieron sus viviendas en medio de la emergencia.