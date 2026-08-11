Abelardo De La Espriella firmó el decreto en el que nombra a Lina María Garrido como directora de la Agencia Nacional de Tierras

En las últimas horas se conoció el decreto que firmó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en el que oficializó el nombramiento de una nueva funcionaria de su administración.

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Se trata de la excongresista Lina María Garrido, quien ocupará el cargo de directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Garrido fue una de las primeras en apoyar la campaña presidencial de De La Espriella.

Decreto del nombramiento de Lina María Garrido como directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Foto: Decreto nombramiento de Lina María Garrido.

En las últimas horas, la nueva directora de esa entidad del Gobierno tuvo un fuerte choque con Jhenifer Mojica, exfuncionaria del Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

“Y yo revisé su hoja de vida y no encontré ninguna experiencia para ocupar su cargo de embajadora ante la FAO y embolsillarse $ 40 millones al mes. Para lo que sí cumple es para una celda en El Buen Pastor por los graves delitos de corrupción por los que está siendo investigada”, expresó Garrido, ante un mensaje que publicó Mojica en sus redes sociales.

La aguda respuesta de la excongresista se dio por este mensaje que publicó Mojica: “Revisé la trayectoria pública de Lina Garrido y no encuentro experiencia profesional acreditada en reforma agraria, ordenamiento social de la propiedad rural, formalización, adjudicación o compra de tierras, administración de baldíos, procedimientos agrarios, derecho agrario ni derechos territoriales de comunidades campesinas y étnicas”.

Agregó: “Su formación es en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, con especializaciones en Opinión Pública y Mercadeo Político y en Gerencia Social. Su trayectoria ha sido fundamentalmente política: concejal y congresista”.

Recalcó en sus redes sociales: “La ANT es la máxima autoridad de tierras de la Nación. Su directora debe orientar decisiones sobre baldíos, formalización, acceso a tierras, procedimientos agrarios, catastro multipropósito, comunidades étnicas y ordenamiento social de la propiedad”.

“La pregunta es válida y necesaria: ¿qué experiencia técnica en tierras acredita Lina Garrido para dirigir la ANT? @indadangon @MinAgricultura @AgenciaTierras @ABDELAESPRIELLA @jrestrp”, puntualizó.

La ANT, entidad que se encarga de administrar las tierras del país, nació tras el acuerdo de paz de La Habana con las Farc en 2016. En el Gobierno Petro fue relevante por la reforma rural integral, una de las principales banderas del mandatario.

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Garrido tuvo relevancia mediática luego de un fuerte discurso que realizó contra Gustavo Petro en una instalación del Congreso.

Allí expresó: “Yo voté por usted… hoy, tres años después, no hay nada que mostrar. Usted, presidente Gustavo Petro, traicionó a Colombia. Cuando uno lleva tres años en el poder, las obras son las que hablan por uno”.