Registraduría anuncia cierre temporal de algunas de sus sedes en zonas afectadas del país tras terremoto

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que, tras el terremoto que vivió el país en las últimas horas de 7.4 en la escala de Richter, se tomó la decisión de cerrar algunas sedes por las afectaciones a sus estructuras.

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“Como consecuencia del movimiento telúrico, algunas sedes de la Registraduría Nacional presentaron afectaciones en su infraestructura y equipos. Por esta razón, y como medida preventiva para proteger la integridad de los ciudadanos y de los funcionarios, se realizará la suspensión temporal de los servicios de identificación en aquellas sedes que presenten condiciones que impidan su funcionamiento seguro”, anunciaron desde la entidad.

Las sedes que cerrarán temporalmente son:

Valle del Cauca:

— Cali: Delegación Departamental, Registraduría Especial, Auxiliar Pasoancho y Auxiliar La Estación.

— Buga.

— El Águila.

— Sevilla.

— Buenaventura.

Caldas:

—Manizales: Registraduría Especial y Auxiliar N.° 2.

Chocó:

— Quibdó: Delegación Departamental y Registraduría Especial.

— Nóvita.

- Sipí.

Risaralda:

— Pereira: Delegación Departamental y Registraduría Especial.

— Dos Quebradas.

Quindío:

—Armenia: Delegación Departamental.

Algunos lugares del suroccidente del país quedaron destruidos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Desde la Registraduría dijeron que informarán oportunamente a la ciudadanía sobre la reapertura de estos puntos y las alternativas para garantizar la atención.

“En este momento de dificultad, la Registraduría Nacional del Estado Civil está con Colombia. Nuestra prioridad es la vida, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, y nuestro compromiso institucional permanece intacto: servir a los colombianos, acompañar a las comunidades afectadas y contribuir, desde nuestras competencias, a la recuperación del país”, aseguraron.

Hasta el momento se registra un gran número de fallecidos en distintas ciudades. En el caso de Cali, el alcalde Alejandro Éder aseguró que 95 personas han fallecido y 949 quedaron heridas.

En Pereira, la cifra de fallecidos asciende a 72 personas, mientras que 37 permanecen desaparecidas y 15 están atrapadas en los escombros que quedaron tras el derrumbe de las edificaciones.

En las últimas horas se han registrado algunas réplicas tras el fuerte terremoto de este lunes. El Servicio Geológico Colombiano confirmó una réplica de una magnitud de 4.0, una profundidad de 76 kilómetros y con epicentro en San José del Palmar, en Chocó, a las 10:43 de la mañana de este martes.

Por su parte, Medicina Legal ha informado del procedimiento para entregar los cuerpos de los colombianos que han fallecido. “El Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional debido a los familiares de las víctimas de este lamentable suceso”, señalaron.