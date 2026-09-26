Gobierno descarta intervención a Afinia: Fico Gutiérrez tras reunión con el presidente De La Espriella

Afinia es una empresa filial de EPM que ha vivido una crisis desde hace varios años por cuenta de problemas estructurales en la región Caribe, con pérdidas operativas estimadas superiores a 1,5 billones de pesos. Tras esta situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se reunió este sábado con el presidente Abelardo De La Espriella, con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez y la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda.

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“Fue una muy buena reunión, una reunión muy propositiva, donde nosotros hemos sido claros. No es solo venirle a decir al Gobierno nacional: “‘venga, resuelva este problema usted’”, detalló.

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que EPM está dispuesto a vender Afinia por $3,2 billones más un peso, valor correspondiente a la inversión realizada por la compañía. Foto: Suministrado a Semana

El alcalde de la capital antioqueña aseguró que se descarta la intervención a la compañía. “Si acá hay un comprador, sea quien sea, estamos desde EPM dispuestos a vendérselo por la inversión que hicimos, que fueron 3,2 billones, más un peso, para no entrar en temas de detrimentos patrimonial”, indicó.

Aseguró además que se está analizando caso a caso de la empresa en cada departamento para realizar distintos planes y con ello maniobrar la situación de la empresa.

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El mandatario local expuso el ejemplo de Air-e, que fue uno de los casos de empresas de energía con mayores problemas en el Caribe. Gutiérrez aseguró que “necesita una salida estructural”.

En el Cesar, Afinia registra pérdidas cercanas al 42 por ciento, mientras que en Sucre y Bolívar estas alcanzan aproximadamente el 27 por ciento. Foto: Cortesía

Es importante entender que la situación de Afinia no ha sido la mejor, pues tiene problemas estructurales severos, en donde de cada 100 pesos que factura, la empresa solo logra recaudar 57 pesos, debido al robo de energía que se presenta y también la cultura del no pago.

En departamentos como Sucre y Bolívar, la empresa registra una pérdida por cerca de 27%. Aunque en el Cesar, las pérdidas ya alcanzan casi el 42%. La empresa además requiere cerca de 1,2 billones de pesos para poder cerrar el año.