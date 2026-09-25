Alcalde Federico Gutiérrez confirmó golpe contra la inseguridad en Medellín: “Que quede claro”

En una ofensiva institucional contra la criminalidad organizada y los focos de corrupción interna, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la captura de nueve personas durante operativos simultáneos adelantados en la comuna Doce de Octubre.

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La acción policial y judicial se concentró en sectores estratégicos como El Polvorín, atendiendo de manera directa las denuncias interpuestas por la comunidad frente al accionar de bandas locales.

El resultado operacional se consolidó gracias a un trabajo de inteligencia articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, proceso que incluyó la infiltración de un agente encubierto para recopilar material probatorio irrefutable.

Las pesquisas permitieron desmantelar las dinámicas delictivas de las estructuras dedicadas al microtráfico, la extorsión y el control territorial en la zona noroccidental de la capital antioqueña.

Alcalde Federico Gutiérrez anunció golpe contundente contra los grupos criminales de Medellín

Detención de cabecillas y uniformados vinculados

Entre los capturados se encuentran cuatro presuntos integrantes de estructuras delincuenciales alineadas con la conocida confederación criminal La Oficina.

Infiltración de agente encubierto permite la captura de criminales y cinco uniformados en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Las autoridades destacaron la detención de alias Gordo, identificado por los investigadores como presunto coordinador del grupo de delincuencia común organizada Cotranal, estructura con fuerte presencia en el sector del Doce de Octubre.

De manera paralela, la intervención institucional asestó un golpe a las redes de cooperación ilícita al interior de las fuerzas de seguridad, logrando la captura de cinco uniformados de la Policía Nacional.

Infiltración de agente encubierto permite la captura de criminales y cinco uniformados en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

De acuerdo con las indagaciones, los miembros de la institución estarían colaborando con las bandas criminales, facilitando sus actividades ilícitas y entregando información privilegiada a cambio de dádivas.

Cero tolerancia y depuración institucional

Frente a la implicación de los agentes en el esquema delictivo, el mandatario de los medellinenses sentenció que la administración distrital mantendrá una política de cero tolerancia contra la delincuencia y las conductas deshonestas al interior de la fuerza pública.

Gutiérrez enfatizó que los controles y depuraciones continuarán en todas las comunas de la ciudad para salvaguardar la legitimidad de las instituciones.

🚨9 capturados y contando.



En el Doce de Octubre, el golpe fue por punta y punta. Ya veníamos realizando allanamientos y operativos en sectores como El Polvorín, atendiendo el llamado de la comunidad.



Esta vez, gracias al trabajo de la Policía y la Fiscalía y a una… pic.twitter.com/fFAofSYK39 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 25, 2026

“Y que quede claro: así como no toleramos a los bandidos, tampoco toleramos a los corruptos. En Medellín manda la ley. Uno a uno van cayendo”, aseveró el alcalde al término del balance operativo.

Los nueve detenidos fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías para la legalización de sus capturas e imputación de cargos por concierto para delinquir y delitos vinculados a la corrupción.