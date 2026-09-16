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Alcalde Federico Gutiérrez anunció la captura y deportación de un falso sacerdote

El ciudadano fue enviado a su país junto con 16 de sus compatriotas.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

16 de septiembre de 2026 a las 8:05 p. m.
Federico Gutiérrez confirma la deportación de tres hombres buscados por homicidio y secuestro.
Federico Gutiérrez confirma la deportación de tres hombres buscados por homicidio y secuestro. Foto: Alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la expulsión y deportación de 17 ciudadanos de nacionalidad venezolana que registraban antecedentes penales y anotaciones por diversas conductas punibles cometidas en la capital antioqueña.

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De acuerdo con las autoridades, los implicados fueron trasladados hacia su país de origen tras un trabajo coordinado entre la administración municipal, Migración Colombia y la Policía Nacional.

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El reporte oficial señala que las personas expulsadas contaban con registros por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, porte de armas blancas y participación reiterada en riñas callejeras.

De igual forma, en el proceso de investigación de antecedentes, los agentes identificaron que tres de los individuos contaban con órdenes de captura vigentes en Venezuela por los delitos de homicidio, secuestro y hurto agravado.

Las razones de la expulsión

Dentro del grupo de sancionados con la medida administrativa de expulsión, las autoridades destacaron la captura e identificación de un ciudadano que se hacía pasar por sacerdote para cometer estafas en la vía pública.

Alcaldía de Medellín expulsa a 17 extranjeros con antecedentes por diversos delitos.
Alcaldía de Medellín expulsa a 17 extranjeros con antecedentes por diversos delitos. Foto: Alcaldía de Medellín

El individuo transitaba por distintos sectores de la ciudad portando vestimentas e indumentaria religiosa con el propósito de solicitar dinero a los ciudadanos mediante engaños.

Las autoridades determinaron que el sujeto utilizaba la apariencia eclesiástica como fachada para financiar sus actividades irregulares y evadir los controles policiales.

Alcaldía de Medellín expulsa a 17 extranjeros con antecedentes por diversos delitos.
Alcaldía de Medellín expulsa a 17 extranjeros con antecedentes por diversos delitos. Foto: Alcaldía de Medellín

La detección de este caso se sumó a las denuncias comunitarias que alertaban sobre la presencia de personas con conductas sospechosas en zonas comerciales del centro y el área metropolitana de la capital de Antioquia.

Mensaje del alcalde de Medellín

Federico Gutiérrez reiteró que la ciudad mantiene las puertas abiertas para la población migrante que busca vincularse al mercado laboral de manera legal, pero advirtió: “Esto no para, seguiremos trabajando de manera articulada con Migración Colombia y la Policía Nacional para identificar a quienes tengan causales de expulsión y hacer efectiva su salida del país, siempre dentro de la ley”.

El mandatario enfatizó que las fronteras urbanas no serán refugio para la criminalidad transnacional.

Finalmente, la Alcaldía de Medellín confirmó que los planes de verificación de antecedentes y control migratorio se mantendrán de forma permanente en las 16 comunas y cinco corregimientos.

Los organismos de seguridad continuarán cruzando información con agencias internacionales para identificar a ciudadanos extranjeros con requerimientos judiciales pendientes y proceder con su salida inmediata del país.