Venezolanos en Colombia protestarán este sábado contra el régimen de Nicolás Maduro en Bogotá. Conozca los detalles

“Tanto el comando que ha estado en todo el proceso de organización de las primarias, como la participación de los venezolanos el pasado 28 de julio en el consulado de Bogotá, hemos decidido levantar la voz. Pedimos encontrarnos este sábado, 3 de agosto, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con nuestra bandera tricolor, vestidos de blanco, para mandar dos mensajes fundamentales: que el pueblo venezolano no está solo y que esta lucha es hasta el final”, invitó la exdiputada.

Y envió un mensaje al presidente Gustavo Petro: “Es decirle que no puede convalidar las atrocidades que se están viviendo en Venezuela. Que no puede seguir al lado de un sistema que oprime y que es el responsable del mayor desplazamiento humano que ha visto Colombia. Somos más de tres millones de venezolanos, todos los días salen buscando medicamentos, alimentos y libertades. Colombia ha ayudado y ha sido solidaria, pero hoy necesitamos de su presidente”.

“El llamado es a los venezolanos y a los demócratas en Colombia, en Bogotá, para que nos acompañen. Hoy están asesinando, persiguiendo, allanando y vejando a venezolanos. En Venezuela no hay medios de comunicación, no hay cómo expresar y visibilizar. Nos toca a todos los venezolanos que estamos afuera levantar la voz y hacer visibles todas las atrocidades. María Corina ha hecho una gesta histórica, superando todos los obstáculos, pero los actores demócratas del mundo no pueden guardar silencio”, concluyó.