Hombre golpeó a tres agentes de tránsito y salió corriendo: así terminó la persecución en Sabaneta

Una persecución que terminó con un hombre en el suelo dejó como resultado la captura de un ciudadano de 39 años, señalado de agredir a tres agentes de la Secretaría de Movilidad de Sabaneta, Antioquia, durante un procedimiento de tránsito.

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El caso comenzó cuando los funcionarios adelantaban un operativo relacionado con la inmovilización de una motocicleta. En medio de la actuación se habría presentado una confrontación que terminó con agresiones físicas contra los tres agentes.

Las imágenes del episodio quedaron registradas en video y posteriormente comenzaron a circular en redes sociales. El material permitió conocer lo ocurrido y también contribuyó a que las autoridades pudieran identificar al presunto responsable.

Tras recibir la alerta sobre la agresión, unidades de la Policía Nacional iniciaron la búsqueda del hombre. Las autoridades ubicaron su posible paradero en el sector de Calle Larga, donde el señalado habría intentado evitar el procedimiento escondiéndose dentro de una vivienda.

El sujeto salió corriendo tras verse acorralado por las autoridades. Foto: Captura tomada de redes sociales / API

Sin embargo, los uniformados detectaron su presencia, lo que causó que saliera del inmueble para intentar escapar a pie, dando inicio a una persecución por las calles del municipio. Lo que no esperaba era que, desde el centro de monitoreo, las autoridades utilizaran las cámaras instaladas en diferentes puntos para conocer el recorrido del sospechoso y facilitar su ubicación.

La huida terminó en inmediaciones de la calle 75 sur con carrera 46. Según el reporte de las autoridades, el hombre tropezó y cayó al suelo mientras intentaba escapar, momento en el que los uniformados lograron alcanzarlo y efectuar su captura.

Debido al golpe que sufrió durante la caída, fue necesaria la presencia del Cuerpo Oficial de Bomberos, cuyos integrantes le brindaron atención prehospitalaria antes de que continuara el procedimiento correspondiente. Posteriormente, el capturado quedó a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberá responder por el delito de violencia contra servidor público, según informó la Policía.

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Henry Yesid Bello, aprovechó el caso para hacer un llamado a los ciudadanos a resolver cualquier desacuerdo con los funcionarios públicos mediante los canales institucionales.

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“Nuestros funcionarios y servidores públicos están para proteger, controlar y garantizar los derechos de todos los ciudadanos”, manifestó el oficial, quien también pidió respeto hacia quienes desempeñan labores relacionadas con el servicio público.

El caso generó atención debido a que la agresión quedó registrada en video y posteriormente se produjo una persecución que involucró el sistema de cámaras de seguridad del municipio.

Ahora será la autoridad judicial la encargada de determinar la responsabilidad del hombre señalado y establecer las consecuencias legales correspondientes por los hechos ocurridos durante el procedimiento de tránsito.