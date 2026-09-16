Las familias damnificadas que perdieron su vivienda o cuyas casas quedaron registradas como no habitables tras el terremoto del 10 de agosto ya pueden reclamar el apoyo económico temporal de vivienda en los territorios donde comenzó el proceso.

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Municipios donde ya comenzaron los pagos

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que los pagos ya comenzaron en Buenaventura y Roldanillo, municipios que se sumaron a Cali y Chocó, donde la entrega de este apoyo ya había iniciado.

En Buenaventura, la inversión para estos pagos supera los $ 4.062 millones. En Roldanillo, los recursos destinados a los hogares beneficiarios superan los $ 772 millones.

La ayuda corresponde al primer mes de apoyo económico temporal de vivienda.

El Chocó fue el epicentro del terremoto y uno de los departamentos con mayores afectaciones. Foto: AFP

¿Quiénes pueden recibir el apoyo y dónde se puede reclamar?

La UNGRD precisó que los hogares beneficiarios fueron inscritos por las entidades territoriales en el Registro Único de Damnificados (RUD) y posteriormente verificados por la Unidad.

Por esta razón, el apoyo está dirigido a los hogares que hacen parte de ese registro y fueron verificados dentro del proceso establecido para la entrega de los recursos.

Los jefes de hogar beneficiarios deben acudir a los puntos SuperGiros de su territorio para reclamar el apoyo económico. Para realizar el cobro, tienen que presentar su documento de identidad original.

La UNGRD estableció un plazo de 15 días calendario, contado desde el inicio de los pagos en cada municipio, para que los beneficiarios reclamen los recursos; es decir, el plazo no necesariamente comienza el mismo día para todos los territorios: se cuenta a partir de la fecha en que se habilitaron los pagos en cada municipio.

La entrega del apoyo económico continuará en los demás territorios afectados por el terremoto, de acuerdo con el avance de los trámites administrativos necesarios para habilitar los pagos.

Familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto comenzaron a recibir el apoyo económico temporal para vivienda.

De esta manera, Buenaventura y Roldanillo se suman a Cali y Chocó en el proceso de entrega de esta ayuda temporal para los hogares afectados.

Para las familias que ya fueron identificadas como beneficiarias, los datos clave son:

Municipio: debe ser uno de los territorios donde ya comenzó el pago.

debe ser uno de los territorios donde ya comenzó el pago. Punto de cobro: acudir al punto de SuperGiros habilitado en su territorio.

acudir al punto de SuperGiros habilitado en su territorio. Documento: presentar el documento de identidad original.

presentar el documento de identidad original. Plazo: tiene 15 días calendario, contados desde el inicio de los pagos en su municipio, para realizar el cobro.

La UNGRD informó que los pagos continuarán en los demás territorios afectados por el terremoto, una vez se completen los trámites administrativos necesarios.

Para las familias que ya fueron identificadas como beneficiarias, la recomendación es estar atentas a los canales oficiales y a la fecha de inicio del pago en su municipio.