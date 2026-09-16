Autoridades encontraron impresionante cantidad de cambuches en los Cerros Orientales de Bogotá: no solo los utilizaban para vivir

Uno de los puntos de los Cerros Orientales de Bogotá fue intervenido por las autoridades con el propósito de recuperar sus condiciones ambientales y de seguridad. Se trata del mirador La Paz, un espacio en el que fueron desmontadas 18 estructuras improvisadas y retiradas 56 toneladas de residuos durante una jornada de recuperación.

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La intervención permitió retirar los elementos que permanecían instalados en este sector y adelantar labores de limpieza sobre el terreno. Con estas acciones, las autoridades buscan evitar que el lugar continúe deteriorándose y avanzar en la recuperación de un área considerada estratégica para la protección ambiental de la capital.

Uno de los principales resultados de la jornada fue precisamente la cantidad de desechos encontrados y retirados. En total, fueron extraídas 56 toneladas de residuos, producto de la acumulación de diferentes materiales que permanecían en el lugar.

El operativo también contempló el desmonte de 18 cambuches que se encontraban instalados en el sector. Estas estructuras fueron retiradas como parte de la intervención que permitió liberar el espacio y facilitar las posteriores labores de recuperación.

Desmonte de cambuches en los Cerros Orientales de Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá

Además, las autoridades aclararon que la zona era utilizada para actividades de reciclaje, expendio de estupefacientes y, en muchas ocasiones, como escondite de criminales. Este tipo de acciones ponían gravemente en riesgo el panorama ambiental del sector.

Después de la jornada, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), como autoridad ambiental competente sobre el predio, tendrá a su cargo diferentes acciones para garantizar que el área pueda mantenerse en mejores condiciones.

Entre las medidas contempladas se encuentra el aislamiento del lugar, con el propósito de dificultar nuevas ocupaciones, además de la instalación de señalización para advertir sobre las condiciones y restricciones existentes en esta zona de los Cerros Orientales.

La recuperación también contempla trabajos relacionados con la restauración ambiental del área. Estas labores buscan que el terreno pueda avanzar progresivamente hacia unas condiciones más adecuadas y reducir las consecuencias que dejó la ocupación y acumulación de residuos.

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La intervención del mirador La Paz se desarrolla en medio de las acciones que adelantan las autoridades distritales y ambientales para recuperar diferentes sectores de los Cerros Orientales que han presentado problemáticas asociadas con ocupaciones, disposición inadecuada de residuos y afectaciones al entorno.

El retiro de las estructuras y de las toneladas de residuos representa, además, el primer paso para que las entidades puedan concentrarse en la recuperación del espacio y en la protección de su entorno natural.

Con esta intervención, el mirador La Paz queda nuevamente bajo un proceso de recuperación que busca proteger el ecosistema de los Cerros Orientales y evitar que el espacio vuelva a presentar las condiciones que motivaron la intervención de las autoridades.