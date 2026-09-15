Extranjeros usaron a un menor de edad para robar en Bogotá: lo dejaron abandonado en pleno crimen

Una de las principales alertas que tienen las autoridades es la instrumentalización de menores de edad por parte de delincuentes para cometer actos ilícitos. Este fue el caso de un hecho registrado en las últimas horas en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy.

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Según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, este hecho se detectó tras recibir un llamado de alerta por parte de la comunidad. Esta acción permitió la respuesta oportuna de los uniformados, quienes se dirigieron al lugar para atender la situación.

Al llegar al lugar, la Policía Nacional encontró a un hombre y una mujer, señalados de utilizar a un menor de edad de 12 años para cometer un hurto en un establecimiento comercial. Las autoridades lograron capturar a los sospechosos en flagrancia.

Los videos de vigilancia del negocio grabaron el paso a paso de cómo los presuntos delincuentes habrían cometido este crimen. Los adultos habrían entrado al sitio junto con el niño, quien tenía como objetivo llegar hasta la caja registradora para robar el dinero, mientras las otras dos personas distraían a la empleada del local.

Menor de edad. Foto: Secretaría de Seguridad, Justicia y Convivencia de Bogotá

El pequeño habría logrado sacar un millón de pesos cuando la situación fue descubierta por los responsables del establecimiento. Esto causó un forcejeo que terminó dañando varios productos del lugar, avaluados en alrededor de nueve millones de pesos.

Por la situación, los dos adultos salieron rápidamente del comercio para posteriormente abordar un taxi que se encontraba esperándolos. Sin embargo, durante la huida dejaron abandonado al menor de edad dentro del lugar.

Las dos personas capturadas por el delito. Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá

Tras la alerta de los habitantes de la zona, la Policía comenzó la persecución del vehículo, el cual fue interceptado unas cuadras más adelante. Luego, los uniformados procedieron con la captura de las dos personas, de nacionalidad venezolana, quienes fueron entregadas a la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso.

Por su parte, el menor de edad fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, con el fin de activar la ruta de atención integral pertinente y hacer el restablecimiento de sus derechos.

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Según el comunicado oficial del hecho, en lo corrido de 2026 se han realizado 2.284 capturas en flagrancia en la localidad de Kennedy. Además, se resaltó que se ha reducido en un 25 % el hurto en esta zona de la ciudad.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncien este tipo de hechos a través de los canales oficiales, como la línea de atención 123, con el objetivo de realizar el acompañamiento pertinente.