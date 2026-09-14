Gobernador del Caquetá y alcalde de Florencia se fueron a los golpes: “Una derrota es solo un paso para obtener una gran victoria”

Colombia es un país en el que a diario pasan cientos de cosas extraordinarias y muchas de ellas sorprendentes. Este es el caso del reciente enfrentamiento entre Luis Francisco Ruiz Aguilar, gobernador del Caquetá, y Marlon Monsalve Ascanio, alcalde de Florencia, ocurrido este 12 de septiembre.

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Ambos mandatarios protagonizaron una batalla, pero no por motivos de odio ni por razones parecidas a eso. Esta vez, el encuentro fue al puro estilo de los grandes eventos de boxeo de internet, como Stream Fighters y La Velada del Año. Los dos funcionarios participaron en Guerra en la Selva, un escenario destinado a impulsar este deporte.

Tal como se ve en las entradas de Ilia Topuria y demás grandes peleadores profesionales, Aguilar y Monsalve ingresaron a un ring de boxeo con el propósito de brindar un espectáculo a los cientos de espectadores que presenciaron el hecho en vivo y en directo. La situación causó varios comentarios en las redes sociales; muchos desaprobaron lo ocurrido, mientras otros lo celebraron.

Al final de la noche, el ganador del encuentro fue el gobernador del Caquetá, quien extendió su agradecimiento a los espectadores y al alcalde de Florencia por participar en la jornada. Además, aprovechó el momento para retar al mandatario de San Vicente del Caguán a un próximo encuentro.

“Más que una pelea, fue una muestra de la unión, la fraternidad y el trabajo en equipo que hoy nos une como administraciones. Seguiremos trabajando de la mano por el bienestar de todos los caqueteños y florencianos”, afirmó el gobernador en sus redes sociales.

Ambos mandatarios enfrentándose. Foto: Captura tomada de redes sociales / API

Por su parte, Monsalve declaró que espera que, en otro futuro evento, pueda volver a enfrentarse a Aguilar. “Me ganó el señor gobernador, quien me dio el privilegio de enfrentarlo; considero que para la próxima ocasión, si entreno, puedo vencer”, aseguró.

Según una publicación de la Alcaldía de Florencia, este evento también se realizó con el propósito de reactivar la economía de la región, además de buscar impulsar a los deportistas del departamento.

Aunque esta actividad ha causado diversas reacciones, tanto positivas como negativas, en redes sociales, ambos mandatarios aseguraron a través de sus cuentas que el enfrentamiento se desarrolló de manera fraternal y como parte de una jornada deportiva.

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“Procuré dejar en alto a los míos; a los de la barriada, a los de calle, a los que jugábamos a pie limpio, tocábamos la puerta del vecino y salíamos corriendo, a los que nos enfrentábamos en el calor de un partido de micro, sin armas y luego tomábamos gaseosa riéndonos de los morados”, expresó el alcalde de Florencia.

Más allá del resultado sobre el ring y de las opiniones que generó el particular enfrentamiento, la jornada terminó convirtiéndose en un espacio para promover el deporte y mostrar una faceta poco habitual de dos funcionarios públicos.

La pelea, además, sirvió como escenario para enviar un mensaje de unión entre las administraciones de Florencia y Caquetá.