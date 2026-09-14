Medellín

Racionamiento de agua en Medellín queda suspendido temporalmente: esta es la razón

Las lluvias recientes y el comportamiento del consumo permitieron levantar por ahora los cortes programados en sectores abastecidos por Piedras Blancas.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

14 de septiembre de 2026 a las 11:28 a. m.
Tras las lluvias, Medellín suspende por una semana el racionamiento de agua
Tras las lluvias, Medellín suspende por una semana el racionamiento de agua Foto: Johan Toro

El racionamiento de agua en Medellín quedó suspendido temporalmente durante una semana, luego de que las lluvias de los últimos días ayudaran a recuperar los caudales que alimentan el sistema de abastecimiento de Piedras Blancas.

La decisión fue anunciada este lunes 14 de septiembre por el alcalde Federico Gutiérrez, tras una reunión con Empresas Públicas de Medellín (EPM).

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Las lluvias permitieron levantar los cortes

La medida beneficia a los sectores que se abastecen del sistema de Piedras Blancas, que había presentado las condiciones más críticas y había llevado a EPM a establecer interrupciones programadas del servicio.

Los cortes habían sido retomados el pasado 8 de septiembre y estaban previstos hasta este lunes 14. Las interrupciones se realizaban durante la noche, de manera alternada entre los diferentes sectores afectados.

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