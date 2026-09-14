La temporada de incendios forestales mantiene en alerta a varias regiones de Colombia. Un nuevo reporte, con corte a las 8:00 de la mañana de este lunes 14 de septiembre, da cuenta de 19 incendios activos y otros cuatro controlados, mientras los organismos de socorro continúan desplegados en las zonas afectadas.

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Tolima es el departamento que concentra la mayor cantidad de conflagraciones, con ocho incendios activos distribuidos en diferentes municipios. Las autoridades mantienen operaciones en Cunday, Ibagué, San Luis, Chaparral, Rovira, Ortega y San Antonio; este último municipio registra dos emergencias, en las veredas San Francisco y Recreo Alto.

En Cunday, las labores se desarrollan en las veredas Páramo y California, con participación de la Defensa Civil y unidades del Ejército Nacional, además del apoyo de un helicóptero UH-60. En San Luis, entre tanto, se cuenta con dos aeronaves AT-802 AVIPO para apoyar la atención de la emergencia en la vereda La Salitre.

La situación también es compleja en Yumbo, Valle del Cauca, donde continúa activo un incendio en los sectores de Cerro Gordo y Dapa. Allí participan cerca de 80 unidades de los cuerpos de bomberos de Yumbo y Cali, además del apoyo aéreo de la FAC, unidades BIADE y PONALSAR.

Las autoridades mantienen operaciones en Cunday, Ibagué, San Luis, Chaparral, Rovira, Ortega y San Antonio, en el Tolima, el departamento que concentra la mayor cantidad de conflagraciones, con ocho incendios activos distribuidos en diferentes municipios. Foto: Gobernación del Tolima

Por otro lado, en Huila permanecen activos dos incendios, ubicados en Campoalegre y Aipe. En Santander se reportan conflagraciones en Coromoro y El Playón, mientras que Nariño tiene incendios en Tangua y Funes.

El reporte también registra emergencias activas en Aranzazu, Caldas; Sonsón, Antioquia; Cajibío, Cauca, y Sitionuevo, Magdalena. En este último municipio, el incendio se presenta en el sector VIPIS y cuenta con la participación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, Parques Nacionales Naturales y unidades del Ejército.

Aunque el panorama continúa siendo delicado, cuatro incendios ya fueron reportados como controlados. Dos de ellos se encontraban en Tolima, específicamente en Carmen de Apicalá y Suárez. En este último municipio fueron atendidos tres focos ubicados en las veredas Sinaí parte alta, Cañaveral Cubacol y Agua Blanca.

Las otras dos emergencias controladas corresponden a Samaniego, Nariño, donde el incendio se presentó en la vereda San Gerardo, y en Útica, Cundinamarca, en la vereda La Abuelita. En este último caso participaron bomberos de diferentes municipios, la Defensa Civil, la brigada de la CAR, la Policía Nacional, la administración municipal y habitantes de la zona.

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Tolima concentra buena parte de los esfuerzos de respuesta debido al número de emergencias que continúan activas. El departamento mantiene habilitadas sus capacidades territoriales, con participación del Consejo Departamental y los consejos municipales de Gestión del Riesgo.

Además, permanece instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental en el CENOP, en el cual participa un analista de incendios forestales de la UNGRD. Desde allí se coordinan los recursos disponibles, incluidos los medios aéreos de AVIPO y la FAC.

Mientras avanzan las operaciones terrestres y aéreas, las autoridades mantienen el seguimiento de los 19 incendios que todavía no han podido ser controlados y coordinan el envío de recursos hacia los puntos donde las condiciones de la emergencia requieren mayor capacidad de respuesta.