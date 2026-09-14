Fredy Castillo Carrillo, conocido con el alias de Pinocho y uno de los comandantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), habló con Salud Hernández-Mora, entre otras cosas, sobre Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y la última conversación que tuvieron.

“Presidente, estoy dispuesto a entregarme”: uno de los comandantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra le envía un mensaje a Abelardo De La Espriella tras caída de Bendito Menor

Este criminal se convirtió en el primer objetivo de alto valor del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Fue dado de baja en la ciudad de Riohacha, en La Guajira, junto con su novia Rosa Angélica Tarazona, conocida con el alias de La Bebecita.

De acuerdo con Pinocho, la última vez que tuvo comunicación con Bendito Menor fue después de que el delegado del Gobierno Petro en la mesa de negociación lo llamara.

Según Fredy Castillo Carrillo, alias Bendito Menor, había sido designado como vocero para participar en el proceso de paz, pero luego su comportamiento generó tensiones dentro de las ACSN. Foto: Alias Pinocho: Semana / Bendito Menor: redes sociales

“Cuando me llamó el doctor Silva, que quería un acercamiento con él, porque creíamos que estaba en Venezuela. No sabía que estaba ahí (en Riohacha), que llevaba varios meses en esa casa”, dijo.

El comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra afirmó que no revisaba lo que Bendito Menor publicaba en las redes sociales, pues no las utiliza.

En medio de la comunicación, lo que se estaba intentando era que a Pérez Toncel le cancelaran la orden de captura y se incorporara a la mesa de negociación. “Esa fue la última vez que hablé con Bendito Menor”, expresó.

Según comentó Pinocho, el hoy abatido criminal le dijo en esa última conversación que quería arreglar los líos que tenía con la justicia. Sin embargo, después aparecía en publicaciones desafiando a la Fuerza Pública y al Estado colombiano.

Bendito Menor hacía lo que quería: alias Pinocho, jefe de las ACSN, destapa las tensiones internas antes de su muerte

“También dijo que quería arreglar el problema de su mujer, a la Bebecita, que él no sabía qué podía pasar, que posiblemente se podía llegar a un acuerdo, lo cual nunca se dio”, señaló.

Pese a esto, el jefe de las ACSN confesó que sabían que era muy difícil que Bendito Menor hiciera parte de un nuevo proceso de paz, ya que había cometido muchos crímenes, incluyendo una masacre en Dibulla.

Bendito Menor y la Bebecita. Foto: Tiktok

“Muy delicado eso. Entonces ya yo tomé (gesto de distancia con las manos) con el tipo, porque era difícil una persona que se maneje sola, que no la controla nadie. Eso es un problema para todos”, complementó.

Esta fue la última vez que ambos dialogaron, antes de que la Fuerza Pública diera de baja a Bendito Menor durante una operación en La Guajira.