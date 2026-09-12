Bendito Menor hacía lo que quería: alias Pinocho, jefe de las ACSN, destapa las tensiones internas antes de su muerte

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, quien fue abatido por la Policía Nacional en Riohacha, La Guajira, no le obedecía a nadie, así lo reveló Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en una entrevista que le concedió a la periodista Salud Hernández desde donde se esconde de la justicia.

“Presidente, estoy dispuesto a entregarme”: uno de los comandantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra le envía un mensaje a Abelardo De La Espriella tras caída de Bendito Menor

Castillo explicó que Bendito Menor llevaba bastante tiempo vinculado a la organización y que había alcanzado una posición importante. Según relató, alias Muñeca, su hermano y a quien identificó como principal jefe de las ACSN, lo nombró vocero y representante para participar en el proceso de paz que se adelantaba con el anterior Gobierno.

“Estaba por La Guajira y era el que dominaba el territorio entre Riohacha y Maicao”, aseguró.

Sin embargo, según Castillo, con el paso del tiempo, alias Bendito Menor comenzó a actuar bajo sus propias reglas y se convirtió en un problema interno.

“A Bendito Menor se le enviaron varias razones, pero era difícil de controlar porque tomaba sus decisiones solo. A él, en su momento, le cancelaron su orden de captura; hubo varios comandos de la organización de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra que lo citaron y él nunca subió a una reunión. Siempre hacía sus cosas mal hechas”, afirmó.

Asimismo, indicó: “Le gustaba publicar su vida en redes sociales, mostrar cosas. Aparecía con sus fusiles, en camionetas, amenazando; graves delitos. Había un proceso de paz que había que cuidar, pero el Estado tenía claro que esos hechos los hacía él”.

Los intentos por sentarlo frente a otros comandantes tampoco habrían prosperado. Castillo aseguró que la situación fue discutida dentro de la mesa de negociación y que se buscó que Bendito Menor acudiera a una reunión.

“Más bien, lo que se quería era que no hubiera tanto homicidio en La Guajira y que él estuviera en la mesa sentado, como estuvimos nosotros, pero, lamentablemente, no se pudo”, manifestó.

Otro episodio que habría generado desconcierto dentro de las ACSN estaba relacionado con su ubicación. Según Castillo, Bendito Menor aseguraba que permanecía en Venezuela, aunque posteriormente fue localizado en una vivienda de Riohacha.

Fredy Castillo Carrillo, uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Foto: SEMANA

“Él siempre decía que estaba por Venezuela. Él había mandado la razón de que quería pedir la baja porque quería estar tranquilo, pero él vivía publicando en sus redes sociales que estaba en Riohacha”, aseguró.

Para Castillo, esa contradicción terminó evidenciando hasta qué punto Bendito Menor actuaba independientemente de los demás integrantes de la estructura. “Era extraño que dijera que estaba en Venezuela, cuando en sus redes se veía en Riohacha. No entendíamos por qué le echaba mentiras a la organización y mire dónde lo asesinaron. Era un riesgo que estuviera encerrado en una casa, donde podía ser localizado fácilmente”, agregó.

Pese a los problemas que describió, Castillo sostuvo que antes de su muerte existió un intento para que Bendito Menor volviera a participar en la mesa de negociación. Según su versión, incluso se contemplaba nuevamente el levantamiento de su orden de captura.

La noticia de la baja de ambos la hizo el presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Tiktok

“Petro quiso volver a retirar la orden de captura a Bendito Menor. Creo que fue dos meses antes de que terminara el mandato del Gobierno”, afirmó Castillo durante la entrevista.

También aseguró que la última conversación que sostuvo con Bendito Menor estuvo relacionada precisamente con esa posibilidad. “Él quería también arreglar su problema, pero sabíamos que quería más problemas porque eso de desafiar al Estado…”, relató.

Tras su muerte, Castillo descartó que integrantes de las ACSN deban emprender represalias y volvió a cuestionar la conducta que mantuvo Bendito Menor durante sus últimos meses.

“Bendito Menor, en su momento, trabajó para la organización, pero ya no está; fue dado de baja. Él desafió mucho al Estado. Es el único que ha hecho eso. Y eso es muy delicado. El Estado es el Estado y hay que respetarlo”, expresó.