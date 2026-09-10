Impactante caso de maltrato infantil en Cartagena: los padres del menor serían los principales señalados

Lo que debía ser una visita familiar terminó con el menor ingresado en una clínica y una investigación en marcha. Sus familiares aseguran que las lesiones no eran recientes ni producto de un accidente.

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Un niño de 7 años permanece bajo atención médica en Cartagena luego de que sus familiares paternos descubrieran múltiples lesiones en su cuerpo y alertaran a las autoridades sobre un presunto caso de maltrato infantil que habría ocurrido en Barranquilla.

El menor había llegado a Cartagena para visitar a sus abuelos paternos. Fue entonces cuando sus familiares notaron que tenía heridas y golpes que les generaron preocupación y decidieron llevarlo a la Clínica Infantil Casa del Niño, donde permanece hospitalizado desde el 7 de septiembre. El caso fue confirmado por autoridades y reportado por medios regionales que conocieron la denuncia.

Según el relato entregado por una tía paterna, “el niño llegó utilizando gorra, tapabocas y un suéter de manga larga”. Además, tenía un esparadrapo en el rostro para cubrir una lesión en la boca.

La valoración médica y psicológica terminó encendiendo las alarmas.

La familia asegura que el menor manifestó que presuntamente era agredido de manera reiterada en la vivienda donde residía en Barranquilla con su madre y la pareja sentimental de ella.

Entre las lesiones reportadas aparecen heridas en la boca, manos y pies, además de una fractura craneal y quemaduras que, según la denuncia familiar, habrían sido provocadas con cigarrillos. También fueron reportados traumas en la zona genital que requieren atención especializada. Estos señalamientos son materia de investigación y deberán ser establecidos por las autoridades.

El caso se presentó en el sector de Morrorico en Bucaramanga. Foto: Getty Images

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que abrió una investigación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Medicina Legal deberá aportar elementos para determinar el origen y gravedad de las lesiones, mientras avanzan las actuaciones para establecer quiénes serían los responsables.

La Comisaría de Familia Permanente también activó el proceso administrativo de restablecimiento de derechos y adoptó medidas de protección para el menor.

El caso podría tener otra arista

La familia paterna manifestó su preocupación por otros dos menores, de 11 y 13 años, que también serían hijos de la mujer señalada en la denuncia. Hasta ahora no existe una confirmación oficial de que ellos hayan sido víctimas de maltrato, por lo que las autoridades tendrán que determinar si existe alguna situación que requiera intervención.

Mientras tanto, el niño continúa bajo cuidado médico en Cartagena.

La denuncia familiar ahora está en manos de la Fiscalía y las autoridades de protección de infancia, que deberán esclarecer qué ocurrió antes de que el menor llegara a la ciudad y durante cuánto tiempo habría estado expuesto a las agresiones denunciadas.

Lo que comenzó como una visita a sus abuelos terminó destapando un caso que ahora deja una pregunta mucho más grande: ¿cuánto tiempo llevaba ocurriendo todo esto sin que nadie pudiera advertirlo?