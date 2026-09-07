Una nueva jornada de protesta se desarrolla este lunes 7 de septiembre en el sur de Bolívar.

Cientos de habitantes de Santa Rosa del Sur se movilizan hacia la Y de Simití para reclamar por las fallas que, según denuncian, se presentan desde hace varios meses en el servicio de energía eléctrica y por el valor de las facturas.

En medio de la jornada, la comunidad anunció una ‘tutelatón’ contra Afinia para exigir la protección de sus derechos.

Millonaria deuda con Afinia termina en investigación contra cinco exgerentes de empresa de servicios públicos en Cesar

La protesta que crece en el sur de Bolívar

La movilización de este lunes no es un hecho aislado. En los últimos días, habitantes de Simití y Santa Rosa del Sur han protagonizado diferentes jornadas de protesta por los problemas en el suministro eléctrico.

El pasado 3 de septiembre, habitantes de Simití realizaron una manifestación en el sector conocido como la Y de Simití, donde se presentaron bloqueos intermitentes de las vías que comunican con Santa Rosa del Sur, San Pablo, Cerro de Burgos y Morales.

La situación también llevó a la Alcaldía de Santa Rosa del Sur a convocar a una manifestación pacífica para este lunes, donde se invitó a los ciudadanos a participar en la jornada de protesta.

Los habitantes de Santa Rosa del Sur se dirigen hacia la Y de Simití, uno de los principales puntos de conexión vial de la zona, para hacer visible su inconformidad y exigir respuestas frente a los constantes cortes de energía.

Los habitantes aseguran que las interrupciones del servicio se han convertido en un problema recurrente y que los cortes han afectado las actividades cotidianas de las comunidades.

El 1 de septiembre, Vanguardia informó sobre una protesta en Simití luego de una interrupción que, según los habitantes, se prolongó durante 22 horas.

Los manifestantes afirmaron que los apagones habían superado en otras ocasiones las 15 horas.

“Nos hemos cansado de los constantes y reiterados apagones que nos han hecho durante los últimos meses por más de 15 horas. Hoy fueron 22 horas sin servicio y por eso nos levantamos”, manifestó uno de los participantes de esa protesta, según Vanguardia.

En esa misma jornada apareció otra de las exigencias centrales de la comunidad: la salida de Afinia de la zona.

“Pedimos que salga Afinia de nuestro territorio”, expresó otro de los manifestantes, de acuerdo con el medio.

#NACIÓN | A esta hora, cientos de habitantes de Santa Rosa del Sur, Bolívar, se movilizan hacia la Y de Simití para protestar por las fallas en el servicio de energía eléctrica desde hace varios meses y las altas tarifas que, según denuncian, deben pagar.

Además, anunciaron una… pic.twitter.com/whoro390Mt — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 7, 2026

La comunidad anuncia una ‘tutelatón’

La jornada de este lunes se suma a las manifestaciones que durante los últimos días se han registrado en el sur de Bolívar por la prestación del servicio de energía.

Uno de los elementos que marca la jornada de este lunes es el anuncio de una ‘tutelatón’ contra Afinia.

La iniciativa busca que los usuarios recurran a acciones de tutela para reclamar la protección de sus derechos frente a las condiciones en las que, según denuncian, se está prestando el servicio de energía.

La situación también llegó a la Gobernación de Bolívar. El primero de septiembre, el gobernador Yamil Arana solicitó a Empresas Públicas de Medellín (EPM) que entregue la operación del servicio de energía en Santa Rosa del Sur y Simití a la Electrificadora de Santander (ESSA).

Afinia no tiene caja para comprar energía en pleno fenómeno de El Niño, de mayor demanda. El gerente, Ricardo Arango, a rajatabla

La petición fue planteada en medio de los reclamos de las comunidades por las interrupciones del servicio, las condiciones de la prestación y el costo de las facturas.

Mientras las comunidades se movilizan, este lunes está prevista una reunión entre autoridades del departamento, alcaldes del sur de Bolívar y representantes del Gobierno nacional para analizar la situación del servicio eléctrico en la región.