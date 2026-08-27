Millonaria deuda con Afinia termina en investigación contra cinco exgerentes de empresa de servicios públicos en Cesar

Cinco exgerentes de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Empaso, que funciona en el municipio de El Paso, en Cesar, terminaron investigados disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación por presuntas omisiones frente al servicio de energía prestado por Caribemar de la Costa A-Afinia desde el año 2019.

La investigación trata de determinar si los cinco exfuncionarios habrían incurrido en alguna falta disciplinaria, al no tomar medidas administrativas necesarias para cancelar el servicio de energía prestado al municipio de El Paso.

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La Procuraduría confirmó que por esa situación tienen en la mira a los exgerentes Alfredo Manjarrés Camacho, Walbert Martínez Esquivel, Deyanis Alveni Morales Ituriago, Karen Redondo y Carlos David Negrete, quienes ocuparon ese cargo en los últimos siete años.

Esta situación se generó a raíz de la mora que se estaría generando en el pago de los intereses, lo que afectaría las finanzas del municipio, pondría en riesgo la prestación del servicio por las presuntas irregularidades administrativas que se habrían presentado y que hoy generan una deuda acumulada por 13.500 millones de pesos, explicó el ente de control.

Con el inicio del proceso disciplinario contra los cinco exgerentes, la Procuraduría ordenó a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Empaso que presente un informe detallado con todas las actuaciones administrativas y financieras para pagar la deuda que tiene con Caribemar de la Costa Afinia.

Este caso no es nuevo; desde diciembre de 2022, Afinia advirtió públicamente que Empaso era el mayor moroso del servicio de energía entre los municipios que tenía la compañía y para ese momento reportó una mora superior a los 16.000 millones de pesos. La deuda actual se habría acumulado porque la Empresa de Servicios Públicos no habría pagado oportunamente el servicio de energía.

La deuda de Empaso con Afinia superaría los 13.500 millones de pesos. Foto: Foto: X @Soyquintopoder

La Procuraduría ahora trata de determinar si durante sus respectivos periodos al frente de Empaso, los cinco exgerentes habrían cumplido sus funciones y omitieron tomar las medidas administrativas y financieras para solucionar la deuda.

Afinia es la empresa que presta servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en varios departamentos de la costa Caribe; uno de esos clientes es Empaso, con quien en la actualidad tendría esa millonaria deuda que supera los 13.500 millones de pesos.