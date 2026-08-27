Una red de presuntos tramitadores que estarían realizando cobros para adelantar gestiones al interior de la Agencia Nacional de Minería (ANT) fue denunciada por el actual director de la entidad, Juan Camilo Valencia.

SEMANA conoció un documento que emitió la presidencia de la entidad en el que advirtió: “Ninguna persona está autorizada para ofrecer contactos o garantizar resultados en los trámites y gestiones de la entidad. Por el contrario, reiteramos que esta es una agencia de puertas abiertas y que nadie necesita intermediarios”.

Agencia Nacional Minera prende motores con mucho por hacer

La ANT administra los recursos minerales del Estado, otorga contratos, concesiones y títulos mineros, vigila que esas actividades se cumplan con todos los requisitos e impulsa el aprovechamiento óptimo del sector.

Por eso, Valencia aseguró: “Los lineamientos de este Gobierno son claros: no toleramos hechos de corrupción dentro ni fuera de la agencia. Ninguna persona está autorizada para solicitar dinero, ofrecer contactos o garantizar resultados en nombre de la ANM”.

Así mismo, recordó que todos los trámites y decisiones de la entidad se adelantan por medio de canales institucionales, bajo criterios técnicos y jurídicos. De este modo, descartó la presencia de intermediarios y presuntos cobros para realizar gestiones ante la ANT.

Juan Camilo Valencia, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANT). Foto: Suministro

Esta delicada denuncia, que ahora está en la mira de las autoridades, según la presidencia de la ANT, se dio por el compromiso que hay con la transparencia, la legalidad y reglas claras para todos los actores detrás del sector minero.

La ANT también tiene canales oficiales de atención al usuario para consultar cualquier información a través de los teléfonos 7958080 y 2201999, la línea temporal 6026190686 y el correo electrónico contacto@anm.gov.co.