Fuerzas Militares confirmaron la muerte de un soldado tras el bombardeo en Catatumbo.

Las Fuerzas Militares confirmaron la muerte del soldado profesional José Zapata, después del bombardeo contra las disidencias de las Farc del Frente 33 en Catatumbo, Norte de Santander.

Algunos de los militares que fueron insertados en el punto para tomar el control territorial cayeron en un campo minado, lo cual dejó como saldo tres uniformados heridos, entre ellos Zapata.

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Erick Rodríguez, confirmó el lamentable desenlace para el militar Zapata.

“Como comandante general, me duele profundamente la pérdida de uno de nuestros mejores hombres, pero también me llena de indignación la crueldad de quienes, incapaces de enfrentar la acción legítima de nuestras tropas, recurren al terrorismo y siembran el miedo entre las comunidades”, señaló el general Rodríguez.

Fusiles decomisados a hombre de Calarcá por parte de las Fuerzas Militares. Foto: Ministerio de Defensa

Agregó: “Nuestro comando José Oswaldo Zapata Cuéllar fue asesinado con sevicia por criminales de la estructura 33, en un acto de barbarie que contrasta con la legitimidad y el honor de nuestras tropas. En desarrollo de esta operación militar, cuatro presuntos integrantes de ese grupo terrorista murieron. Esa es la diferencia: nuestras @FuerzasMilCol actúan con determinación, bajo la Constitución, la ley y el DIH; los criminales responden con terror y desprecio por la vida”.

En la región del Catatumbo se encuentran los hombres de confianza de alias Calarcá, como Jhon Mechas y Andrey, quienes mantienen una guerra contra la Fuerza Pública y la guerrilla del ELN.

Las municiones que tenían los hombres de Calarcá en el sitio que fue bombardeado por las Fuerzas Militares en Norte de Santander. Foto: Ministerio de Defensa

Durante el bombardeo, el Ministerio de Defensa confirmó la muerte de cuatro señalados disidentes de las Farc, entre ellos una menor de 16 años de edad que fue reclutada forzosamente por parte de la estructura ilegal.