Una operación del Ejército se llevó a cabo en el corredor vial de La Gran Vía, en jurisdicción de Funza, donde las autoridades interceptaron un vehículo que transportaba un importante cargamento de estupefacientes.

En desarrollo de las operaciones militares y policiales orientadas a combatir el tráfico de drogas en el centro del país, tropas de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, adscrita a la Quinta División, participaron en un operativo que permitió la incautación de más de dos toneladas de marihuana y la captura del conductor del vehículo.

El procedimiento tuvo lugar en el corredor vial de La Gran Vía, donde, mediante actividades de seguimiento, vigilancia y control, los uniformados identificaron e interceptaron un camión procedente del suroccidente colombiano.

Al realizar la inspección correspondiente, descubrieron el cargamento de estupefacientes, distribuido en 4.197 paquetes, que era movilizado hacia otros destinos.

Incautación de marihuana en Funza Foto: Ejército Nacional

De acuerdo con la información divulgada, el resultado se produjo en el marco de las estrategias institucionales contra las redes dedicadas al narcotráfico, entre ellas el Plan de Campaña Ayacucho Plus y la estrategia Esmeralda.

Por su parte, Abelardo De La Espriella reaccionó a través de un mensaje en el que destacó el resultado de las autoridades.

“En la vía Funza–Siberia, Cundinamarca, nuestra Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional y en el marco de la estrategia Esmeralda, incautó más de dos toneladas de marihuana procedentes del Valle del Cauca”, dice el mensaje del presidente colombiano.

“El estupefaciente, distribuido en 4.197 paquetes, era transportado en un camión cuyo conductor fue capturado por el delito de tráfico de estupefacientes”, dice el mensaje y agrega: “Continuamos trabajando sin descanso para cerrarles el paso a las redes del narcotráfico en todo el territorio nacional”.

¡MÁS DE DOS TONELADAS DE MARIHUANA FUERA DE CIRCULACIÓN! En la vía Funza–Siberia, Cundinamarca, nuestra Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional y en el marco de la estrategia Esmeralda, incautó más de dos toneladas de marihuana procedentes del Valle del Cauca. El estupefaciente, distribuido en 4.197 paquetes, era transportado en un camión cuyo conductor fue capturado por el delito de tráfico de estupefacientes. Continuamos trabajando sin descanso para cerrarles el paso a las redes del narcotráfico en todo el territorio nacional. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 29, 2026

Finalmente, el capturado, el vehículo y la sustancia incautada quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.

Este operativo representa un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al comercio ilegal de drogas en Cundinamarca.