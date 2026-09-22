Tras 70 años, Funza avanza hacia una nueva conexión con Bogotá por una ruta distinta a la calle 13 y la calle 80

Después de décadas de depender principalmente de la calle 13 y la calle 80 para conectarse con Bogotá, Funza se decidió por una nueva alternativa vial que permita distribuir los desplazamientos hacia otros corredores. La iniciativa, ya firmada, está estructurada mediante un convenio entre el municipio de Funza, el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) y la Agencia Regional de Movilidad (ARM).

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La propuesta responde a los problemas de congestión que se presentan en los principales accesos occidentales de Bogotá. Durante los periodos críticos de la tarde, la calle 13 y la calle 80 han registrado velocidades promedio de entre 9 y 20 kilómetros por hora, mientras por estos corredores circulan pasajeros, vehículos de carga y transporte relacionado con la actividad logística de la Sabana Occidente.

El convenio contempla una inversión estimada de $21.036 millones. Funza aportará aproximadamente $6.198 millones y la ARM cerca de $14.838 millones. El IDU, por su parte, brindará acompañamiento técnico y aportará documentos y estudios previamente desarrollados.

Durante los periodos críticos de la tarde, la calle 13 y la calle 80 han registrado velocidades promedio de entre 9 y 20 kilómetros por hora. Foto: Alcaldía de Funza / API

Los recursos permitirán contratar la consultoría y la interventoría necesarias para avanzar en las etapas de prefactibilidad y factibilidad. El convenio tendrá plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2027.

Frente a este hito, la alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, afirmó que “hoy estamos dando un paso que puede cambiar la historia de la movilidad de Funza. Durante décadas nuestros habitantes han tenido que depender prácticamente de los mismos corredores para entrar y salir de Bogotá. Todos conocemos lo que eso significa: horas en un trancón, accidentes que pueden bloquear completamente una vía y miles de personas perdiendo tiempo que podrían estar compartiendo con sus familias. Hoy comenzamos a construir una nueva posibilidad: conectar a Funza con Bogotá por la Avenida La Esperanza”.

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El Circuito Aeroportuario contempla tres ejes principales: la Avenida La Esperanza, la carrera 103, que permitirá articularla con la avenida El Dorado (calle 26), y la carrera 129–avenida TAM, que generará conexión con la calle 13.

La estructuración estudiará los componentes técnico, ambiental, social, predial, jurídico y financiero, e incorporará criterios de “calles completas”, con andenes, cicloinfraestructura, zonas verdes, paisajismo, accesibilidad y seguridad vial.