Funza cerró la edición XXIX del Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa, que durante 12 días reunió a más de 50 mil asistentes en torno a diferentes expresiones culturales. La programación se desarrolló en el Parque Principal, la Plazoleta Marqués de San Jorge, el Coliseo Municipal y otros escenarios del municipio.

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Uno de los momentos centrales fue el espectáculo inaugural “Un año a la colombiana”, en el que más de 300 artistas locales presentaron el resultado de los procesos de formación cultural desarrollados durante el año en Funza.

La programación musical incluyó a Matecaña Orquesta, Jhonny Rivera, Elder Dayán y Lennox, mientras que Grupo Kvrass, Pipe Bueno, Miguel Bueno y Rey Ruiz participaron en el cierre. También se realizó Funza Góspel 2026, con Alex Zurdo, Banda Alternativa y Big Band.

La agenda incluyó además teatro, humor, danza, circo, literatura, artes visuales y patrimonio. El actor Ubeimar Ríos, protagonista de la película colombiana Un poeta, y Hassam hicieron parte de las actividades.

Funza cerró nueva edición del Festival Zaquesazipa con más de 50 mil asistentes Foto: Alcaldía de Funza / API

Los eventos fueron de acceso libre y gratuito y se desarrollaron bajo una programación libre de alcohol. La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, destacó la participación del público.

“Quiero felicitar y agradecer a todos los funzanos y a quienes nos visitaron durante estos días. Tuvimos escenarios llenos, miles de personas disfrutando del arte y la cultura y, sobre todo, un comportamiento ejemplar en cada uno de nuestros eventos. Eso también habla muy bien de Funza, de nuestra gente y de la manera como sabemos disfrutar y cuidar lo que es de todos. Gracias por apropiarse del Zaquesazipa y por demostrar que podemos vivir grandes espectáculos en familia, con respeto y alegría”, afirmó.

El talento local también participó con músicos, bailarines, escritores, actores, artistas visuales, artesanos, estudiantes y colectivos.

Funza cerró nueva edición del Festival Zaquesazipa con más de 50 mil asistentes Foto: Alcaldía de Funza / API

El municipio ya prepara la edición número 30 del festival, que se realizará en 2027.

“Lo que viene el próximo año será muy especial. Cumplir 30 ediciones representa una historia enorme para Funza y queremos celebrarla como se merece. Vamos a preparar muchas sorpresas, nuevos espacios y una programación a la altura de esta fecha. Si esta edición fue grande, queremos que en 2027 Funza, como decimos coloquialmente, la saque del estadio”, agregó la alcaldesa.

Funza cerró nueva edición del Festival Zaquesazipa con más de 50 mil asistentes Foto: Alcaldía de Funza / API