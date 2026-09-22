El oriente es una de las nueve subregiones del departamento de Antioquia. La Gobernación precisa que esta es una zona de climas variados, con una oferta paisajística muy atractiva y un nivel de desarrollo general alto.

Mucho más que un destino: el rincón de Antioquia que conquista con naturaleza, gastronomía y tranquilidad

Estas tierras destacan por su gran riqueza hídrica que la ha convertido la mayor productora de energía de Colombia y alberga numerosos y caudalosos ríos tales como El Nare, Rionegro, El Buey, Calderas y Samaná. Allí también se encuentra el Páramo de Sonsón, y una zona de bosque húmedo tropical llamado el sistema del altiplano.

Está conformada por 23 municipios y uno de ellos es considerado una joya para quienes disfrutan de los temas culturales, pero también de la naturaleza. Se trata de Concepción, que se encuentra a menos de dos horas de Medellín y es un pueblo que fue declarado Patrimonio cultural e histórico de la nación desde 1999, debido a su belleza, su arquitectura tradicional representada en sus casas, balcones coloniales y sus calles empedradas, indica la plataforma Antioquia es Mágica.

Este pueblo destaca por sus calles empedradas y casas coloniales. Foto: Alcaldía de Concepción Antioquia

Es un destino que también cuenta con atractivos naturales entre los que destacan los charcos de El Aguacate, La Planta y Los Payasos, entre otros, así como las cascadas de Palmichal y Matasanos.

¿Qué se puede hacer en un viaje a este pueblo?

Este destino, que ofrece una temperatura promedio de 19 grados centígrados, es una buena opción para quienes disfrutan de las actividades al aire libre y la naturaleza.

El paraíso de Antioquia donde tomar café con una ‘solterita’ o una ‘casada’ es una tradición, a solo dos horas de Medellín

En la lista de atractivos se incluyen, por ejemplo, el charco El Aguacate, que está a solo un kilómetro del casco urbano, un escenario que ofrece un paisaje inolvidable y es un lugar de encuentro para propios y visitantes.

También están los balnearios Valle de San Bartolo, en donde los turistas se encuentran con piscinas naturales, cascadas y zona de camping, encantos que tiene este complejo ubicado a 30 minutos de la cabecera municipal, en la vereda Tafetanes. Es un lugar perfecto para el descanso en medio de la naturaleza.

El charco El Aguacate es uno de los atractivos turístico de Concepción, en Antioquia. Foto: Captura de pantalla YouTube / Municipio de Concepción (Antioquia)

Otro de los atractivos que resulta imperdible para los viajeros es la cascada Matasanos, que permite apreciar una caída de aguas cristalinas, una experiencia que sorprende por la belleza y tranquilidad del entorno.

Este escenario se encuentra a unos 7 kilómetros del parque principal, y ofrece un espacio ideal para disfrutar de la naturaleza. Además de admirar el paisaje, los visitantes pueden practicar pesca y observar al pato de los torrentes, una especie amenazada que hace parte de la riqueza natural de este territorio.

En el casco urbano, por su parte, está el Parque José María Córdova, la iglesia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción y la Casa de la Cultura, que destaca por su estilo colonial y fue el lugar de nacimiento del General José María Córdova, prócer de la independencia.