Varios destinos colombianos destacan en los ranking de prestigiosas publicaciones internacionales que los incluyen debido a varios factores como la cultura, vida nocturna, gastronomía y bebidas, entre otros aspectos que resultan clave no solo para los visitantes, sino para quienes residen en estos lugares.

El barrio de Bogotá que se metió entre los 10 más ‘cool’ del mundo en 2026, según Time Out

Una de esas guías internacionales que realiza estas selecciones de la revista británica Time Out, que cada año escoge los barrios más ‘cool’ del mundo, una selección que parte de las nominaciones de su red de escritores y editores locales, y luego los editores y expertos globales de la publicación evalúan y los ordenan de acuerdo con diferentes criterios.

Así las cosas, cuatro barrios colombianos han formado parte de este selecto listado. Se trata de Nueva Villa de Aburrá, Laureles y Perpetuo Socorro en Medellín y Chapinero Alto, en Bogotá.

Nueva Villa de Aburrá

El primero en ser reconocido fue Nueva Villa de Aburrá, en 2018, ubicándose en la tercera posición, en un listado de 50. En su momento la publicación destacó a este lugar como uno de los puntos de encuentro de la escena rockera, punk y metalera de Medellín. Allí, La Villa, una plaza con forma de herradura, cambia de ambiente a lo largo del día: pasa de ser un espacio tranquilo y elegante a convertirse en un concurrido punto de reunión para jóvenes aficionados a la música.

Otro de los aspectos destacados es la creación de una identidad propia alrededor de nuevas expresiones culturales, con festivales de salsa picante y música electrónica, además de actividades en el centro comercial Los Molinos.

Laureles

Barrio Laureles, en Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

En 2023, el barrio Laureles de la capital antioqueña, lideró el reconocido ranking. Se dice que esta zona relajada pero con la esencia colombiana de esta ciudad es un reconocido punto de encuentro para la vida nocturna, pero también un lugar al que las personas acuden para disfrutar de parques, cafés y estudios de yoga.

Uno de los aspectos que destaca la publicación es que este barrio alberga la famosa zona de ocio nocturno La 70 y el Estadio Atanasio Girardot.

Así es Laureles, el barrio de Medellín considerado el más ‘cool’ del mundo

Perpetuo Socorro

También en Medellín, el barrio Perpetuo Socorro, fue escogido en el año 2025, ubicándose 15, entre 39 seleccionados. Time Out indica en los últimos años esta antigua zona industrial ha experimentado una transformación importante, convirtiéndose en uno de los nuevos distritos creativos de esta capital, donde los murales y las propuestas culturales han cambiado el paisaje.

Este lugar reúne espacios como el edificio sostenible de Mattelsa y La Casa de Carlota, un estudio de diseño inclusivo que vincula a artistas con discapacidad intelectual.

Chapinero Alto fue destacado como uno de los barrios más 'cool' del mundo en 2026. Foto: Google Maps

Chapinero Alto

Este año, Chapinero Alto, en Bogotá, fue el que se metió en la selección de los 40 más ‘cool’ del mundo. La publicación destaca por ser una zona rodeada de paisaje montañoso cubierto de vegetación y extendido a lo largo de unas 16 manzanas.

De acuerdo con la revista, este lugar combina el carácter tranquilo de un sector residencial con una destacada oferta gastronómica y creativa. La zona reúne a una comunidad LGBTQ+, además de una nueva generación de artistas, extranjeros, nómadas digitales y estudiantes, que le aportan un espíritu joven, abierto y diverso.