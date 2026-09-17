El barrio de Bogotá que se metió entre los 10 más ‘cool’ del mundo en 2026, según Time Out

Uno barrio bogotano se metió este año en la medición de la revista inglesa Time Out, en la que selecciona los 40 más ‘cool’ del mundo, ubicándose en el séptimo puesto por encima de localidades de ciudades como Tokio y Roma.

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Se trata de Chapinero Alto, que la publicación destaca por ser una zona rodeada de paisaje montañoso cubierto de vegetación y extendido a lo largo de unas 16 manzanas.

De acuerdo con la revista, este barrio capitalino combina el carácter tranquilo de un sector residencial con una destacada oferta gastronómica y creativa. La zona reúne a una amplia comunidad LGBTQ+, además de una nueva generación de artistas, extranjeros, nómadas digitales y estudiantes, que le aportan un espíritu joven, abierto y diverso.

Uno de los aspectos analizados es que se ubica ‘encima’ del bullicio de las principales avenidas de la ciudad y es un sector que invita a recorrer sus calles a pie y descubrir una escena que cambia constantemente, con restaurantes, cafés y bares de vinos que aprovechan sus terrazas.

Chapinero Alto fue destacado como uno de los barrios más 'cool' del mundo en 2026. Foto: Google Maps

En la descripción que realiza del lugar se indica que es un barrio en el que aparecen boutiques de diseño, librerías y tiendas especializadas en muebles vintage, integradas en un paisaje arquitectónico muy variado, que va desde elegantes casas de ladrillo de inspiración Tudor hasta construcciones bajas de los años 70 y modernos apartamentos tipo loft.

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El listado fue liderado por Jongno 3-ga, de Seúl; seguido de Distrito L’Ocean, en Rabat; Neos Kosmos, en Atenas; el Barrio Chino, en Los Ángeles; Govanhill, en Glasgow y Kitakagaya, en Osaka. En el séptimo lugar se ubicó el barrio bogotano, por encima de Koenji, Tokio; Centro de St. Catharines y Esquilino, Roma.

¿Cómo se realiza la selección?

El ranking de este año de los barrios más atractivos del mundo elaborado por Time Out refleja una gran diversidad de estilos y ambientes. En ella conviven grandes centros urbanos, zonas junto al mar, rincones con encanto y antiguos distritos industriales, todos elegidos con la ayuda de nuestra red internacional de expertos locales.

Jongno 3-ga en Seúl, Corea del Sur, fue el barrio ganador en el ranking de 2026. Foto: Getty Images

Según la publicación, los especialistas conocen a fondo sus ciudades y recorren sus calles en busca de los mejores sitios para comer, tomar algo, hacer compras o simplemente disfrutar del ambiente. Su experiencia permite descubrir lugares que realmente representan el espíritu de cada barrio.

Para establecer la clasificación definitiva, el equipo editorial de Time Out analizó cada zona a partir de distintos aspectos, como su oferta gastronómica, vida nocturna, comercios independientes, calidad de vida y sentido de comunidad.