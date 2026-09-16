Estas son las festividades imperdibles de América Latina, según National Geographic

América Latina es una región caracterizada por su gran diversidad cultural, resultado de la mezcla de tradiciones indígenas, africanas y europeas. Esta riqueza se refleja especialmente en sus numerosas festividades culturales, que se celebran a lo largo del año y forman parte importante de la identidad de sus pueblos.

La reconocida revista National Geographic realizó recientemente un ranking de algunas de las festividades más atractivas de Centroamérica y Sudamérica.

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El primer lugar lo ocupó el Carnaval de Oruro, en Bolivia, considerado una de las celebraciones “más llamativas”.

“Originalmente era una festividad indígena del pueblo uru; se centraba en una peregrinación a las montañas sagradas que rodean Oruro, donde los participantes imploraban protección a deidades asociadas con sapos, lagartos y serpientes. Con la llegada de los españoles, estas tradiciones se fusionaron con las creencias cristianas, dando forma gradualmente al actual carnaval”, señala la publicación.

El elemento central del carnaval es la Diablada, la danza de los diablos, en la que sus participantes “lucen elaboradas máscaras y trajes demoníacos. Hasta 28.000 bailarines, divididos en 48 grupos, desfilan durante tres días y tres noches hacia el Santuario del Socavón, dedicado a la Virgen del Socavón, patrona de los mineros de Oruro”.

En segundo lugar fue ubicado el Festival del Chocolate, que se realiza durante el mes de mayo en Belice. El evento se lleva a cabo durante tres días y comienza con la Gala de Vino y Chocolate, en la que “los mejores chocolateros del país presentan sus creaciones con vinos cuidadosamente seleccionados”.

“Al día siguiente, las calles se llenan de vida con la Fiesta Callejera del Chocolate, que incluye actuaciones musicales en vivo y puestos de venta de dulces y platos tradicionales inspirados en la herencia maya de la región”, destaca la revista.

Otra festividad imperdible es la Fiesta de la Candelaria, que se realiza en la ciudad de Puno, Perú, a inicios de febrero. Esta celebración rinde homenaje tanto a la Virgen María como a la Pachamama, la diosa madre andina.

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“Durante casi dos semanas, Puno se transforma en un lugar de música, danza y color, con cientos de comparsas desfilando ataviadas con trajes elaborados. Máscaras de ojos saltones, diablos con adornos plateados y vestimentas ricamente bordadas compiten por captar la atención, acompañados por el retumbar de los tambores”, describe National Geographic.

Y agrega: “Alfombras de flores decoran las calles mientras bailarines y músicos inundan cada rincón de la ciudad, creando una atmósfera que se percibe como una peregrinación religiosa y a la vez como una gran fiesta callejera”.