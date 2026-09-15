Para capitalizar la estabilización y diversificación de la conectividad aérea entre Colombia y Perú, con cerca de 90 vuelos semanales, el país sudamericano apuesta por incrementar el número de visitantes colombianos ofreciendo descuentos.

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Esa es la propuesta de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), que por segundo año consecutivo, lanzó Peru Week, una iniciativa que permite a los viajeros acceder a promociones mediante 43 paquetes de 22 agencias de viajes y tres aerolíneas (Latam, Avianca y JetSmart), con salidas desde Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali, hasta el 27 de septiembre. Las ofertas son válidas para viajar a destinos como Lima, Ica, Cusco, Áncash, Arequipa y Puno.

Según información de la agencia de promoción, 185.578 colombianos viajaron a Perú en 2025, y hasta julio de este año, se registraron 97.075. Se espera que al final de 2026 haya un aumento del 10 % en comparación con el año anterior. “Nuestro propósito como agencia de promoción es que los colombianos se den cuenta de que Perú es mucho más que Machu Picchu”, afirmó Julio Polanco, consejero económico comercial de PromPerú en Colombia.

Turistas en Machu Picchu, Perú. Foto: Getty Images

Polanco también sugirió a los viajeros pasar varios días en Lima por su gastronomía de alta calidad y lugares “instagrameables”. No obstante, enfatizó que Perú es un país que ofrece opciones para disfrutar de una variedad de experiencias: naturaleza, cultura y aventura. Algunos lugares recomendados son:

Áncash , en la Sierra Centro; perfecto para la escalada y el andinismo, con paisajes impresionantes en el corazón de la cordillera.

, en la Sierra Centro; perfecto para la escalada y el andinismo, con paisajes impresionantes en el corazón de la cordillera. Arequipa , al sur, que fusiona gastronomía, patrimonio y naturaleza circundante.

, al sur, que fusiona gastronomía, patrimonio y naturaleza circundante. Puno , en el sureste, ofrece la posibilidad de acercarse al Lago Titicaca y al turismo comunitario.

, en el sureste, ofrece la posibilidad de acercarse al Lago Titicaca y al turismo comunitario. Cusco , en el sureste, presenta una mezcla de sitios arqueológicos, cultura viva, naturaleza, aventura, gastronomía y experiencias contemporáneas.

, en el sureste, presenta una mezcla de sitios arqueológicos, cultura viva, naturaleza, aventura, gastronomía y experiencias contemporáneas. Ica y Paracas albergan las Líneas de Nasca, la Reserva Nacional de Paracas, las Islas Ballestas, el desierto de Paracas, el oasis de Huacachina y los viñedos.

Por otro lado, Polanco mencionó que el turismo de negocios y corporativo está en constante crecimiento, con empresas y profesionales colombianos viajando a Perú, así como peruanos que visitan Colombia. “Se ha ido consolidando no solo por el aumento de pasajeros, sino también por el desarrollo de la oferta. El turismo MICE es un segmento muy exigente y toda la región debe adaptarse y ajustar su oferta para satisfacer las necesidades de este tipo de viajeros en términos de servicios y calidad, porque en ciertos aspectos, el comportamiento de un turista vacacional o recreacional es diferente”.

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También explicó que la mayoría de los colombianos que visitan Perú tienen entre 18 y 45 años y la estadía promedio es de siete días. Además, casi el 70 % de los viajeros adquiere primero el pasaje y luego el paquete turístico.

Polanco destacó, además, que el intercambio comercial entre los dos países ya supera los 3.000 millones de dólares y están trabajando para que la relación sea cada vez mejor. “Nos estamos conociendo más porque los negocios son recíprocos. El peruano también está interesado en venir a Colombia a conocer. Perú y Colombia son países que se relacionan naturalmente, nos gusta conversar, descubrir, disfrutar de buena comida y buenos lugares para dialogar”, concluyó.

Las promociones para viajar a Perú estarán vigentes hasta el 27 de septiembre. Existen opciones de planes turísticos desde 375 dólares.