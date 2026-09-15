La región del mundo que registró récord en tráfico aéreo

Europa registró un tráfico aéreo récord entre junio y agosto, principalmente en los países de los Balcanes, según datos publicados por Eurocontrol.

La Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea registró un promedio de 35.959 vuelos por día, 2,4% más que el año anterior.

El impacto de la guerra en Medio Oriente se hizo sentir de manera desigual según los países, y algunos resultaron claramente beneficiados.

“Esto se tradujo en una disminución del tráfico en Bulgaria, Hungría, Rumania y Turquía, pero en un fuerte aumento en Albania, Croacia, Chipre, Grecia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Eslovenia”, detalló la organización.

Un avión llega al aeropuerto de Frankfurt, Alemania, mientras se pone el sol. (AP Photo / Michael Probst). Foto: AP

También señaló un “crecimiento continuo en el suroeste de Europa”.

Los datos confirman el interés que despertaron este verano entre los turistas europeos los destinos en el mismo continente, considerados más seguros.

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Grecia fue uno de los países que salió beneficiado, con récords de pasajeros en sus aeropuertos.

El ‘efecto Shakira’ en el turismo: se disparan las búsquedas de alojamiento en Madrid, España, entre septiembre y octubre

Por otra parte, las búsquedas de alojamiento en Madrid para estancias entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre han aumentado un 56% en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsadas por la celebración de la residencia de conciertos de la artista Shakira en la capital, según los datos de la plataforma Booking.

El impacto sobre la demanda turística se aprecia desde el primer fin de semana de la serie de actuaciones, periodo que registra un aumento del 57,3% en las búsquedas.

El pico más elevado de interés se alcanza en el tramo final del ciclo, concretamente entre el 9 y el 12 de octubre, cuando las consultas para alojarse en la ciudad repuntan un 74,9% respecto a 2025.

Por procedencia, el mercado nacional lidera el crecimiento, con un incremento del 86% en las búsquedas realizadas por viajeros españoles para viajar a Madrid durante las fechas de los conciertos.

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En el ámbito internacional, Argentina, Italia, Brasil y Estados Unidos se sitúan como los principales países emisores de demanda hacia la capital.

La responsable de Booking en España, Pilar Crespo, ha señalado que los datos reflejan “el impacto que puede tener un gran acontecimiento musical en el interés por viajar a un destino”.

Asimismo, ha detallado que las búsquedas internas han crecido en la totalidad de las tipologías de usuarios, destacando los aumentos registrados en el segmento de familias (+133%), grupos (+107%), parejas (+76%) y viajeros individuales (+44%).

Con información de AFP y Europa Press