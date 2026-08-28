Estas son las ciudades preferidas por los latinoamericanos que viajan a Europa, según ‘ranking’

España e Italia son los destinos europeos más populares entre los viajeros latinoamericanos, que sitúan a Madrid y Roma como las ciudades preferidas para visitar, seguidas de París, Andalucía y Cataluña. Esto según los 15 destinos europeos más demandados por los turistas de Argentina, Chile, Brasil, Colombia y México.

La Comunidad de Madrid lideró en 2025 el ranking, con el 11,5 % de las preferencias, seguida de la región italiana de Lacio, donde se encuentra Roma, con el 8,2 %, e Isla de Francia, con París, con el 6,8 %. Andalucía y Cataluña completan los cinco primeros puestos, ambas con un 5,9 %, según un estudio de la consultora internacional Data Appeal Mabrian.

Plaza de la Puerta del Sol, en Madrid, España. Foto: Getty Images

El top 15 se completa con Toscana, Lombardía, Campania, Véneto, Norte de Portugal, Gran Londres, Apulia (Puglia), Holanda Septentrional, Galicia y Comunidad Valenciana.

Según Data Appeal Mabrian, el arte, la gastronomía, las compras y los planes familiares son algunos de los principales motivadores de la demanda latinoamericana, que busca cada vez más experiencias auténticas y memorables, no únicamente visitar los principales atractivos de un destino.

El patrimonio cultural, principal motivación

El patrimonio cultural, las artes y las tradiciones constituyen las principales motivaciones de los viajeros latinoamericanos para visitar Europa, con un 40,3 % del total, especialmente entre mexicanos, chilenos y brasileños.

El Coliseo, uno de los principales atractivos de Roma. Foto: Getty Images

La gastronomía ocupa el segundo lugar, con un 12,5 %, y tiene un peso especialmente relevante entre brasileños y argentinos. Le siguen los viajes familiares, con un 11,9 %, y las compras, con un 11,8 %.

La naturaleza y el turismo activo resultan especialmente atractivos para colombianos y chilenos, mientras que el bienestar tiene mayor peso entre los brasileños. La vida nocturna y el buen clima son factores relevantes para argentinos, colombianos y mexicanos.

Planificación con antelación

Los datos de reservas de vuelos de 2025 de Argentina, Chile, Brasil, Colombia y México hacia los cinco principales hubs europeos (Madrid, Londres, París, Fráncfort y Roma) muestran que los viajeros latinoamericanos planifican sus desplazamientos con una antelación media de 72,7 días.

Una vez en Europa, la estancia media se sitúa en torno a los 14,5 días, lo que refleja viajes de mayor duración que permiten combinar distintos destinos durante una misma visita al continente.

En cuanto al alojamiento, los hoteles continúan siendo la opción preferida, con un 46,4 % de las reservas. Sin embargo, más de la mitad de los viajeros opta por alternativas como apartamentos de alquiler vacacional u otros alojamientos de menor coste.

Data Appeal Mabrian concluye que los viajeros latinoamericanos que visitan Europa son mayoritariamente “curiosos” y buscan experiencias culturales auténticas, combinando la visita a destinos icónicos con regiones menos conocidas.

La consultora recomienda a los destinos desarrollar experiencias que integren cultura y gastronomía, crear productos específicos para viajes en pareja y en familia (que representan conjuntamente dos tercios de la demanda) y planificar las acciones de marketing y promoción con suficiente antelación.

*Con información de Europa Press.