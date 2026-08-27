Los rankigs internacionales de destinos para visitar, comer, tener como residencia y vivir experiencias diferentes se han consolidado como referentes que, en muchas oportunidades, ayudan en la toma de decisiones a la hora de buscar destinos con alguno de estos propósitos.

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Uno de los listados más relevantes es el de “Las mejores 50 ciudades del mundo”, realizado por la plataforma Time Out en colaboración con Intrepid Travel, el cual reúne destinos que combinan atractivos para los viajeros con aquellas características que hacen que una ciudad resulte acogedora y agradable para quienes la habitan.

La ganadora de esa medición obtenida a partir de las opiniones de más de 24.000 personas en 150 ciudades de todo el mundo es Melbourne (Australia). Esta se ubica por encima de destinos como Shanghái, Edimburgo, Londres, Nueva York, Ciudad del Cabo y Guadalajara, entre otros.

Melbourne es una de las ciudades ideales para visitar en 2026. Foto: Getty Images

Los encantos de Melbourne

De acuerdo con Time Out, sus atractivos se sustentan en la enorme variedad de experiencias que ofrece. La ciudad es escenario de algunos de los eventos deportivos más importantes de Australia, pero más allá de esto está su propuesta gastronómica, que es una de sus principales fortalezas, con restaurantes de larga trayectoria y lugares que han conseguido reunir a numerosos comensales dispuestos a hacer fila para probar platos que se han convertido en auténticos fenómenos locales.

A esto se suma una vibrante escena urbana en la que se aprecian barrios llenos de cafés, bares en azoteas, cines independientes, tiendas de discos y galerías que conviven con edificios históricos, jardines, murales y espacios culturales.

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Esta ciudad es conocida como la capital de las artes y la cultura de Australia, por lo que los mejores planes pasan por experimentar en vivo las actividades de alguno de sus teatros, dar un paseo por los museos o visitar a sus más de cien galerías independientes.

Otro de sus encantos es el río Yarra, un lugar de especial importancia cultural y espiritual para las comunidades indígenas de la región. La reciente apertura del Metro Tunnel también ha facilitado los desplazamientos por la ciudad y mejorado la conexión entre diferentes zonas, por lo que la ciudad es, sin duda, una buena opción para visitar en 2026.

Melbourne se destaca por su gastronomía, arte y cultura. Foto: Getty Images

¿Cómo eligieron a esta ciudad?

Para establecer el listado definitivo, Time Out complementó las respuestas de los 24.000 encuestados con la valoración de más de cien expertos de la publicación; entre los criterios considerados estuvieron la oferta gastronómica, la vida nocturna, los espacios culturales, los parques y la sensación general de bienestar.

Estos elementos permitieron identificar las ciudades que, según sus propios habitantes y la percepción de los encuestados, ofrecen algunas de las experiencias urbanas más destacadas del mundo.

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Además de Melbourne, otras ciudades incluidas en la lista son Shanghái, Edimburgo, Londres, Nueva York, Ciudad del Cabo, Ciudad de México, Bangkok, Seúl, Tokio, Zúrich, Río de Janeiro, Copenhague, Cracovia, Oporto, Guadalajara, Valencia, Sídney y París.