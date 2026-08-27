El pequeño pueblo colombiano que se metió entre los destinos imperdibles de Travel + Leisure: “Es increíblemente hermoso”

Colombia se ha consolidado como uno de los destinos más llamativos para visitar. Cuenta con ciudades llenas de historia, una escena gastronómica cada vez más reconocida y paisajes que van desde las montañas hasta las costas del Caribe y el Pacífico.

Tres platos típicos que no puede dejar de probar en un viaje a Barichara, uno de los pueblos más lindos de Colombia

Ciudades como Cartagena, Bogotá o Medellín están en el radar de quienes deciden recorrer el país para conocer sus encantos, pero no son los únicos destinos para tener en cuenta. La reconocida revista de lujo Travel + Leisure hizo una selección de 20 lugares imprescindibles de visitar en el territorio nacional e incluyó un pueblo que es considerado como uno de los más lindos de Colombia.

La lista de lugares fue hecha con base en recomendaciones de expertos y conocedores locales e incluye desde sitios con senderos rodeados de naturaleza y playas de arena blanca hasta escenarios donde se produce y se disfruta uno de los cafés más reconocidos del mundo.

Este pueblo santandereano deleita con su belleza colonial y tranquilidad. Foto: Getty Images

De ese listado forma parte Barichara, pueblo que se encuentra a unas tres horas y media por carretera desde Bucaramanga, capital del departamento, y es considerado uno de los destinos más encantadores de Colombia.

Indica la publicación que su cercanía con San Gil, destino reconocido por sus actividades de aventura, también lo convierte en una parada habitual para viajeros interesados en la práctica de actividades como kayak y rafting.

Una vez en Barichara, la mejor forma de descubrirlo es caminando por sus calles empedradas y empinadas, aunque también existe la posibilidad de disfrutar de sus encantos en un tuc-tuc conducido por un guía local.

Los encantos del ‘pueblo alemán de Colombia’, destino de gran riqueza natural e histórica

El paseo permite apreciar de cerca sus construcciones coloniales, muchas de ellas cuidadosamente conservadas. “Es increíblemente hermoso, pero aún no demasiado turístico”, indica Boris Seckovic, asesor de viajes de Travel + Leisure y especialista en Colombia de la agencia de viajes de lujo Amakuna.

Atractivos de Barichara

Los encantos de este lugar mágico son diversos. Además de su belleza colonial bien conservada, que le permitió ser elevado a Monumento Nacional en 1978 y ser parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, Barichara tiene para los viajeros una buena oferta de cosas para hacer.

Barichara es uno de los lugares románticos imperdibles en Colombia. Foto: Getty Images

Este pueblo, que transporta a los turistas y habitantes a historias llenas de belleza, ofrece también otras alternativas que vale la pena conocer. Una de ellas es un mirador que complace a visitantes curiosos que quieren contemplar el paisaje del valle del río Suárez, desde donde se presencia el encanto de los cambios de colores en el firmamento.

El pueblo de Santander nominado a ser uno de los más bellos del mundo; un paraíso para el turismo rural y de naturaleza

El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que cerca del mirador está el cementerio de piedra, junto a la Capilla de Jesús, la Iglesia de la Inmaculada Concepción, en la plaza central, la Capilla Santa Bárbara en el norte del pueblo y la Capilla de San Antonio al sur; lugares que en común tienen la arquitectura de piedra amarilla, extraída de las canteras de la región de Santander, en donde se ubica Barichara.

Este lindo destino, que en lengua chibcha significa “lugar de descanso”, también destaca por su gastronomía, que es una mezcla de herencia indígena guane y tradición santandereana con preparaciones a base de maíz, carne de cabro y sabores de la tierra.